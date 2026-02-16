Шумен остава без вода за неопределено време заради авария в помпената станция

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Здравка Русева
У нас
Повече от 18 часа градът е без вода

шумен остава без вода неопределено време заради авария помпената станция
Слушай новината

Шумен остава без вода за неопределено време. Специалисти от Варна са в помпената станция, за да окажат помощ за отстраняване на аварията. Те извършват анализ на съоръженията и безопасното включването на помпите. Ще са нужни обаче часове, за да се напълни отново водоснабдителната система.

След токов удар вчера помпената станция е била частично наводнена. Екипи на водното дружество и дежурни от противопожарната служба са изпомпвали водата от помещението. Мокри са двете основни помпи, както и резервната, захранването и двигателите. Започнало е изсушаване на електрическите компоненти.

Ситуацията е динамична, каза за БНТ управителят на ВиК-Шумен инж. Иван Пушкаров.

В града ще бъдат поставени водоноски.

