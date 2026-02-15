Отводнена е помпената станция „1300“ в Шумен след авария, която спря водоподаването към града

Помпената станция „1300“ е отводнена след авария, заради която бе спряно водоподаването към Шумен, съобщиха от пресцентъра на „Водоснабдяване и канализация (ВиК) – Шумен" ООД.

Вследствие на внезапно прекъсване на електрозахранването към “Помпена станция 1300” в Шумен, причинено от неблагоприятните метеорологични условия, е възникнала авария на основния спирателен кран. Аварийните екипи на ВиК- Шумен са на място и е създадена необходимата организация за оценка и предприемане на действия по възстановяване работата на помпената станция, уточниха от водоснабдителното дружество.

Оттам допълниха, че ВиК – Шумен ще информира допълнително за хода на ремонтните дейности.