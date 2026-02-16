БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

След фаталния удар с АТВ в Слънчев бряг - близките на пострадалите настояват за справедливо решение

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
От думите на чичото стана ясно, че Марти се възстановява

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Днес отново ще се гледа мярката за неотклонение на Никола Бургазлиев, който е обвинен в причиняването на тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг през август миналата година. Точно преди седмица Окръжният съд в Бургас го остави в ареста, след като адвокатите поискаха домашен арест или гаранция, тъй като разследването е приключило. След като искането не беше уважено, защитата обжалва на втора инстанция. Днес близки на пострадалите организират и протест.

Чичо на Марти и баща на две от леко пострадалите деца често минава през мястото на инцидента.

„Чувството не може да се опише. Тук се съсипаха няколко семейства. Не е само нашето, но и на близките около нас“, разказа Юлиян Здравков, чичо на пострадалия Марти.

Той изрази притеснение, че на днешното заседание съдът може да прецени да пусне под домашен арест Никола Бургазлиев.

„Ние не искаме да го пускат, на него мястото му е там вътре. Ако върнем лентата назад, ще видим много сходни случаи, където са пускани. Той един път вече е пускан в самото начало в Несебър. Благодарни сме на това, че в Бургас не е пак тук.“

Според него, ако бъде пуснат, Бургазлиев може да се опита да повлияе на делото. Допуска, че може и да се укрие.

„Може да се укрие, да избяга. Там си му е мястото – пет човека прегазваш на тротоара и те пускат на свобода. Това ли е българският закон?“

Той е категоричен, че няма причина да се бави делото.

„Според нас това, което те направиха в последната седмица, го направиха с умисъл да забавим, да не влезем в този срок от 8 месеца, но не виждаме пречка това да се случи.“

Той посочи, че искат максималното наказание за Бургазлиев.

„За нас каквато и присъда да му дадат, няма да ни върнат Христина, няма да ни върнат стария живот. Това го осъзнахме, но ако искаме в бъдеще тези инциденти да намалеят, законът трябва да се спазва в най-строгия си вид.“

Според него след инцидента не са взети никакви мерки.

Според него е театър това, че Бургазлиев се интересувал от състоянието на Марти и искал да даде последните си пари за него.

„Това държание на бащата на Бургазлиев пристойно ли е за 30-годишен служител на МВР? Това ли е примерът, който ще ни дадат?“

Посланието на днешния протест е да сме по-смирени.

От думите му стана ясно, че Марти засега се възстановява добре.

„Към днешна дата се възстановява, ходи два пъти седмично на рехабилитация, веднъж на логопед. Засега той се възстановява много добре, като докторите не са казали на 100% ще останат ли някакви последствия, но това, което ние виждаме, е, че физически и психически той засега напредва доста добре. Не знам как психически това ще се отрази на останалите.“

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров.

#Марти #катастрофа с АТВ #Никола Бургазлиев

Product image
