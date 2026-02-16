Протестни шествия в Чехия: Хиляди се обявиха в подкрепа на президента Петър Павел

В Чехия - хиляди хора се събраха на митинг в подкрепа на президента Петър Павел, след като той отказа да назначи министър от крайната десница.



Протести се проведоха в над 400 общини. Повод за напрежението между президентството и правителството е заявката на Павел, че е недопустимо Филип Турек от дясната евроскептична партия "Мотористи" да стане министър на околната среда.

Решението на президента идва след серия от расистки и хомофобски публикации на кандидат-министъра. Протестиращите обясниха, че за тях президентът е символ на посоката, в която искат да се движи страната им, а именно - към Европа.

Президентът Петър Павел е твърд поддръжник на Украйна, докато от популисткото правителство на Андрей Бабиш са против подкрепата за Киев и ключови политики на Европейския Съюз.