Преди преговорите между Иран и САЩ - делегациите от Вашингтон и Техеран пристигат в Женева

Ключови преговори ще се проведат в Женева утре - за ядрената програма на Иран.



В швейцарската столица Женева пристигат иранския външен министър Абас Арагчи, който се очаква утре да участва в разговори с пратениците на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Преговорите между Съединените щати и Иран се водят с посредничеството на Оман.

Междувременно сателитни снимки показват, че най-големият американски самолетоносач - "Джералд Форд" приближава района на Близкия Изток. Ход, който се тълкува като готовност на Вашингтон да нанесат удари срещу Иран, ако не бъде постигната сделка.