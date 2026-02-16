Арест на бивш украински министър - той е задържан докато опитвал да напусне страната

Украинска атака с дронове е причинила частично прекъсване на тока в руската Брянска област, съобщават местните власти. Не се съобщава за пострадали. Атаката става след продължаващите масирани руски удари срещу украинска енергийна инфраструктура, които оставиха без ток и отопление десетки хиляди украинци. Утре и в сряда, в Женева предстоят мирни преговори във формат Киев-Вашингтон-Москва.



Междувременно в Украйна - арестуваха бивш енергиен министър, обвинен в корупция.



Герман Галшченко е задържан във влак, в опит да напусне страната, след като миналата година името му беше намесено в корупционен скандал.

Бившият министър на енергетиката е обвинен в пране на пари чрез държавната "Енергоатом". Антикорупционните служби в Украйна разследват няколко високопоставени държавни служители от кръга на президента Зеленски.