Класика на „Герена“ срещу Ботев Пловдив и лидерска крачка за Левски

Левски изнесе истински футболен рецитал и победи Ботев Пловдив с 3:0 в дербито от 21-ия кръг на Първа лига. На стадион Георги Аспарухов „сините“ доминираха през целия мач и можеха да вкарат още.

Големият герой беше Евертон Бала, който реализира два пъти – в 37-ата минута и от дузпа в 50-ата. Третото попадение добави Акрам Бурас в 54-ата минута след добавка.

Още през първото полувреме Левски натисна здраво и удари две греди, а натискът логично доведе до откриването на резултата. След почивката всичко беше решено за броени минути, а Ботев трудно успяваше да отговори.

Гостите опитаха да стигнат поне до почетен гол, но пропуснаха най-чистите си положения. Междувременно четвърти гол за Левски беше отменен заради засада след ВАР.

С тази победа Левски събра 50 точки и води в класирането със 7 точки аванс пред Лудогорец. Ботев Пловдив остава на 11-о място с 22 точки.