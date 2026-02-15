БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград...
Чете се за: 00:55 мин.
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно...
Чете се за: 06:07 мин.
Отстраниха кмета на поморийското село Бата, осъден за...
Чете се за: 02:00 мин.
От началото на годината: Потреблението на ток се...
Чете се за: 01:30 мин.

Класика на „Герена" срещу Ботев Пловдив и лидерска крачка за Левски

Чете се за: 01:20 мин.
първа лига левски ботев пловдив
Слушай новината

Левски изнесе истински футболен рецитал и победи Ботев Пловдив с 3:0 в дербито от 21-ия кръг на Първа лига. На стадион Георги Аспарухов „сините“ доминираха през целия мач и можеха да вкарат още.

Големият герой беше Евертон Бала, който реализира два пъти – в 37-ата минута и от дузпа в 50-ата. Третото попадение добави Акрам Бурас в 54-ата минута след добавка.

Още през първото полувреме Левски натисна здраво и удари две греди, а натискът логично доведе до откриването на резултата. След почивката всичко беше решено за броени минути, а Ботев трудно успяваше да отговори.

Гостите опитаха да стигнат поне до почетен гол, но пропуснаха най-чистите си положения. Междувременно четвърти гол за Левски беше отменен заради засада след ВАР.

С тази победа Левски събра 50 точки и води в класирането със 7 точки аванс пред Лудогорец. Ботев Пловдив остава на 11-о място с 22 точки.

