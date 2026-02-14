Шестима българи атакуват олимпийските трасета днес

Шестима българи в три спорта ще участват в днешната програма на Зимните олимпийски игри в Милано–Кортина 2026.

Първи на старт ще застане алпийският скиор Калин Златков, който ще кара гигантски слалом в Бормио. Първият манш е от 11:00 часа, а вторият започва в 14:30.

След 15:00 часа в Антхолц–Антерселва ще стартират четири български биатлонистки в спринта на 7.5 км – Мария Здравкова, Лора Христова, Милена Тодорова и Валентина Димитрова. Очакванията са високи, след като Христова вече спечели бронзов медал на 15 км индивидуално.

Вечерта, от 19:45 часа, на голямата шанца в Предацо ще се състезава ски-скачачът Владимир Зографски, който ще търси по-добро класиране след 32-рото си място на малката шанца.

Освен българските участия, днес ще бъдат разпределени още пет комплекта медали в различни дисциплини – от ски свободен стил и ски бягане до шорттрек, скелетон и бързо пързаляне с кънки.

В програмата има и състезания в биг еър при жените, както и мачове от турнирите по кърлинг и хокей на ледпри мъже и жени.