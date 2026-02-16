БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
2 г. от смъртта на Навални: Митинги в памет на убития опозиционер не са разрешени в Москва
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Русия и светът отбелязват две години от смъртта на Алексей Навални. Най-яростният критик на Владимир Путин почина в затвор в Сибир. В събота 5 западни държави обявиха, че причината за смъртта на опозиционера е отравяне, макар официалната руска позиция да е, че Навални е починал от естествена смърт.

-14 градуса в понеделнишкото утро в Москва - студът не попречи на десетките поддръжници на Алексей Навални да отдадат почит на гроба му. Букети и венци в памет на опозиционера оставиха и западни посланици.

Възпоменателни събития за Навални ще се проведат в няколко европейски града. Митинги и шествия в руската столица обаче не са разрешени.

През 2020 г. като по чудо Алексей Навални оцеля след опит за покушение с "Новичок". След като се възстанови в Германия, избра да се върне в Русия, където незабавно беше арестуван и изпратен в затворническа колония.
На 16 февруари 2024 г. най-ярката фигура на руската опозиция почина в затвора. Според Кремъл - от естествена смърт. Според екипа на Навални, той е бил изтезаван, а по-късно отровен.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

В събота Германия, Швеция, Нидерландия, Франция и Великобритания обявиха, че след анализ на тленните му останки, са открити следи от мощния токсин епибатидин.

Йохан Вадефул, външен министър на Германия (15. 02. 25 г.): "Не мога да разкрия детайли около разследването, но в него участваха много служби - наши и на наши партньори и всички те са категорични в заключението си. Става дума за отравяне, дело на руските власти. Русия имаше възможността да го направи във въпросната наказателна колония и разбира се, имаше и мотивите да убие Навални."

Не става ясно как точно пробите са били взети и изнесени в Европа. Съединените щати не са участвали в разследването, но и не отрекоха заключението на европейските служби. Съпругата на Алексей Навални Юлия поиска Владимир Путин да бъде наказан за смъртта на опозционера.

Юлия Навалная, съпруга на Алексей Навални: "От самото начало бях сигурна, че съпругът ми е бил отровен, но сега вече имаме и доказателство: Путин е убил Алексей с химическо оръжие. Благодаря на европейските държави за работата, която положиха през изминалите две години, за да разкрият истината."

Подобно на екипа на Алексей Навални и съпругата му от години живее в изгнание в чужбина. След смъртта му Юлия Навалная се превърна в един от най-ярките гласове на руската опозиция.

