БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...
Чете се за: 00:32 мин.
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...
Чете се за: 04:25 мин.
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Чете се за: 02:12 мин.
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Чете се за: 01:15 мин.
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кенийска следа върху снега: Иса Лаборд и мечтата, която стопля Олимпийските игри

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
Запази

18-годишният алпиец дебютира за Кения в Милано-Кортина и иска да проправи път за зимните спортове в Африка

Кенийска следа върху снега: Иса Лаборд и мечтата, която стопля Олимпийските игри
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Както често се случва на Зимните олимпийски игри, най-студените спортове раждат най-топлите истории. Сред тях в Милано-Кортина изпъква и тази на кенийския алпиец Иса Лаборд - млад състезател, който доказва, че географията не е граница за мечтите.

Зимните спортове традиционно се свързват със Скандинавия, Алпите или Северна Америка със сняг, лед и минусови температури. Африка пък носи образа на слънце, савани и пустини. На пръв поглед тези светове изглеждат несъвместими. Олимпийският дух обаче прави разстоянията по-малки и възможностите – безкрайни.

18-годишният Лаборд дебютира на Игрите в Италия като представител на Кения, след като сънародничката му Сабрина Симадер се оттегли поради финансови ограничения. Роден и израснал във Франция, с баща французин и майка кенийка, той е част от онази вълна спортисти, които избират да представят държави без традиции в зимните спортове.

"Започнах да карам ски, когато бях много малък – в един френски курорт. Баща ми ме научи на две години. На шест започнах да се състезавам и се влюбих в този спорт“, разказва Лаборд.

Подготовката му не е лишена от трудности. Той получава финансова подкрепа от Фонда за олимпийска солидарност към Международния олимпийски комитет, която му помага за тренировъчни лагери, включително през лятото. Въпреки това признава, че условията далеч не са идеални.

"В Африка това е началото. Има много неща за подобряване, има и много финансови проблеми“, споделя младият скиор.

За него участието в Милано-Кортина е повече от лично постижение – то е символ на перспектива и възможна промяна за Кения и за други африкански нации.

"Много съм щастлив, че съм тук. Получих много любов от кенийския народ. Надявам се това да е началото на нещо по-голямо – особено за Кения. Няма много чернокожи състезатели по пистите, като цяло от Африка“, казва Лаборд.

Целта му за тези Игри е била ясна – да стигне до олимпийския старт. Мечта, която вече е сбъдната. След участието си в Италия той ще насочи вниманието си към училището и образованието си, но остава с надеждата, че следите му върху снега ще поведат и други след него.

Историята на Иса Лаборд напомня, че олимпийският идеал не се измерва само в медали, а и в смелостта да прекрачиш границите - дори когато те делят хиляди километри и цели континенти.

Гледайте целия репортаж във видеото!

#Иса Лаборд #Милано Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
5
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград – Сърница е затворен
6
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград –...

Най-четени

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
2
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
3
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
4
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
5
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
6
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...

Още от: Milano Cortina 2026 (Видео)

ЗОИ Милано/Кортина 2026: Калин Златков, слалом - първи манш (ВИДЕО)
ЗОИ Милано/Кортина 2026: Калин Златков, слалом - първи манш (ВИДЕО)
ЗОИ Милано/Кортина 2026: Алберт Попов, слалом - първи манш (ВИДЕО) ЗОИ Милано/Кортина 2026: Алберт Попов, слалом - първи манш (ВИДЕО)
Калин Златков е поредният отпаднал от слалома в Бромио Калин Златков е поредният отпаднал от слалома в Бромио
Чете се за: 01:07 мин.
Алберт Попов: Чувствах се отлично, а всичко приключи за секунди Алберт Попов: Чувствах се отлично, а всичко приключи за секунди
Чете се за: 03:10 мин.
Алберт Попов и Калин Златков на старт в олимпийския слалом Милано/Кортина 2026 Алберт Попов и Калин Златков на старт в олимпийския слалом Милано/Кортина 2026
Чете се за: 03:35 мин.
Олимпийско утро 16.02.2026 г. Олимпийско утро 16.02.2026 г.

Водещи новини

Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на Калушев
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали присъдата на Орлин Владимиров от доживотен затвор на 20 години Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали присъдата на Орлин Владимиров от доживотен затвор на 20 години
Чете се за: 02:12 мин.
Сигурност и правосъдие
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория оглед на местопроизшествието Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория оглед на местопроизшествието
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Три камери заснели палежа в Бистрица Три камери заснели палежа в Бистрица
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
2 г. от смъртта на Навални: Митинги в памет на убития опозиционер...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
След фаталния удар с АТВ в Слънчев бряг - близките на пострадалите...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
София предлага нови правила за прием в ясли и детски градини
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ