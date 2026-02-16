Кенийска следа върху снега: Иса Лаборд и мечтата, която стопля Олимпийските игри

Както често се случва на Зимните олимпийски игри, най-студените спортове раждат най-топлите истории. Сред тях в Милано-Кортина изпъква и тази на кенийския алпиец Иса Лаборд - млад състезател, който доказва, че географията не е граница за мечтите.

Зимните спортове традиционно се свързват със Скандинавия, Алпите или Северна Америка със сняг, лед и минусови температури. Африка пък носи образа на слънце, савани и пустини. На пръв поглед тези светове изглеждат несъвместими. Олимпийският дух обаче прави разстоянията по-малки и възможностите – безкрайни.

18-годишният Лаборд дебютира на Игрите в Италия като представител на Кения, след като сънародничката му Сабрина Симадер се оттегли поради финансови ограничения. Роден и израснал във Франция, с баща французин и майка кенийка, той е част от онази вълна спортисти, които избират да представят държави без традиции в зимните спортове.

"Започнах да карам ски, когато бях много малък – в един френски курорт. Баща ми ме научи на две години. На шест започнах да се състезавам и се влюбих в този спорт“, разказва Лаборд.

Подготовката му не е лишена от трудности. Той получава финансова подкрепа от Фонда за олимпийска солидарност към Международния олимпийски комитет, която му помага за тренировъчни лагери, включително през лятото. Въпреки това признава, че условията далеч не са идеални.

"В Африка това е началото. Има много неща за подобряване, има и много финансови проблеми“, споделя младият скиор.

За него участието в Милано-Кортина е повече от лично постижение – то е символ на перспектива и възможна промяна за Кения и за други африкански нации.

"Много съм щастлив, че съм тук. Получих много любов от кенийския народ. Надявам се това да е началото на нещо по-голямо – особено за Кения. Няма много чернокожи състезатели по пистите, като цяло от Африка“, казва Лаборд.

Целта му за тези Игри е била ясна – да стигне до олимпийския старт. Мечта, която вече е сбъдната. След участието си в Италия той ще насочи вниманието си към училището и образованието си, но остава с надеждата, че следите му върху снега ще поведат и други след него.

Историята на Иса Лаборд напомня, че олимпийският идеал не се измерва само в медали, а и в смелостта да прекрачиш границите - дори когато те делят хиляди километри и цели континенти.

Гледайте целия репортаж във видеото!