ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

София предлага нови правила за прием в ясли и детски градини

Борислава Алексова
Всичко от автора
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Предлагат приемът в ясли и градини в София да става по нови правила. Столична община публикува за обществено обсъждане проект за изменения в Наредбата за прием на деца в общинските ясли, детски градини и подготвителни групи в общинските училища. Как ще се отрази това на класирането и какво трябва да знаят родителите?

Сред нововъведенията е приемът на деца, чиито родители са задържани и нямат близки, които да се грижат за тях.

„Тези текстове съществуваха и до момента. Сега сме махнали работната група, която да преглежда тези документи, защото тя не е необходима. Всъщност ние получаваме определения и разпореждания на съда, които казват, че тези деца… трябва да ги настаним незабавно в детска ясла, градина или интернат. Тоест това, което правим, е да пропуснем работната група, тъй като тя така или иначе няма право да вземе решение“, обясни Десислава Желязкова, заместник-кмет по образованието на Столичната община.

Други важни промени касаят уседналостта на родителите и начина, по който се присъждат точки при класирането. До момента тежестта на постоянния адрес беше по-голяма, което създаваше проблеми за родители, които живеят под наем и не могат да променят адреса си.

„Мисля, че начинът, по който до момента са се давали точки, е бил по-скоро дискриминационен, тъй като ако вие сте родител, живеете под наем и собственика на апартамента, който ползвате, не е съгласен, вие не можете да промените постоянния си адрес, реално вие сте дискриминиран, не по ваша вина“, уточни заместник-кметът.

Променена е и системата за отдалечените райони.

„Те ще получават допълнителна точка, когато кандидатстват в тяхната детска градина или в детска градина в съседно населено място“, посочи Желязкова.

Отпада и бонус точката за деца, които вече са посещавали ясли, тъй като тази практика създаваше дискриминация и блокираше реално използваеми места.

Сред по-широките мерки е и преминаването на яслите към Министерството на образованието с цялостна програма за ранно детско развитие за деца от 0 до 7 години.

Медицинските сестри няма да бъдат в яслените групи, но ще присъстват в кабинетите, като броят им ще бъде увеличен.

Новите правила се очаква да влязат в сила още преди следващото голямо класиране за прием на ясли и детски градини

.Вижте повече в прякото включване на Борислава Алексова.

#ясли и детски градини #София #прием

