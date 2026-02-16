БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Алберт Попов и Калин Златков на старт в олимпийския слалом Милано/Кортина 2026

Мариан Николов от Мариан Николов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:35 мин.
Други
Запази

Двамата българи ще карат на пистата "Стелвио“ в Бормио, първият манш започва в 11:00 часа

алберт попов калин златков старт олимпийския слалом българите милано кортина
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Двама българи ще се състезават днес на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Стартовете и на двамата ще бъдат излъчени в ефира на БНТ.

В алпийския слалом при мъжете на пистата "Стелвио“ в Бормио ще видим Алберт Попов и Калин Златков. Попов ще стартира с номер 18, а Златков е 40-и в списъка с участници. В надпреварата са заявени общо 96 състезатели. Първият манш започва в 11:00 часа, а вторият е от 14:30 часа.

Най-добрият български алпиец в последните години Алберт Попов ще се стреми към силно класиране в една от коронните си дисциплини, докато за Калин Златков участието е възможност да натрупа ценен олимпийски опит на най-голямата сцена в зимните спортове.

Дебютантът на Зимни олимпийски игри Калин Златков завърши 37-и в съботния гигантски слалом. 25-годишният национал, който беше 40-и след първия манш с време 1:22.32 минути и изоставане от 8.40 секунди спрямо лидера, успя да подобри позицията си във второто спускане. В крайното класиране той записа общо време 2:39.08 минути на пистата "Стелвио“ в Бормио.

Дебютантът на Зимни олимпийски игри Калин Златков завърши 37-и в гигантския слалом

Освен в слалома, днес на Игрите ще бъдат разпределени още пет комплекта медали – в шорттрека на 1000 метра за жени, в биг еър на ските свободен стил, при спортните двойки във фигурното пързаляне, в едноместния бобслей при жените и в отборната надпревара по ски скок за мъже.

Програмата на БНТ – 16 февруари (понеделник)
БНТ 1
9:10–9:30 Олимпийско утро – студийна програма
10:55–12:00 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом (мъже), I манш – пряко предаване от Бормио
14:25–15:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом (мъже), II манш – пряко предаване от Бормио
19:00–20:00 Днес на Игрите – студийна програма
22:00–23:55 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, спортни двойки, волна програма – пряко предаване от Милано

БНТ 3
10:55–12:15 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом (мъже), I манш – пряко предаване от Бормио
12:55–14:00 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, 5000 м (мъже) полуфинали, 1000 м (жени) полуфинали и финали – пряко предаване от Милано
14:25–15:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом (мъже), II манш – пряко предаване от Бормио
19:00–20:00 Днес на Игрите – студийна програма
22:00–23:55 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, спортни двойки, волна програма – пряко предаване от Милано

Българските фенове отново ще имат възможност да проследят на живо представянето на родните състезатели в ефира на обществената телевизия.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
2
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
3
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
4
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
6
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...

Най-четени

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
2
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
3
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
4
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
5
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
6
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"

Още от: Зимни спортове

Олимпийско утро 16.02.2026 г.
Олимпийско утро 16.02.2026 г.
Гледайте волната програма при спортните двойки в понеделник по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте волната програма при спортните двойки в понеделник по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Фани Богданова: Рекордите доказват, че пистата за бързо пързаляне с кънки е отлична Фани Богданова: Рекордите доказват, че пистата за бързо пързаляне с кънки е отлична
Чете се за: 01:27 мин.
Днес на Игрите - 15.02.2026 г. Днес на Игрите - 15.02.2026 г.
Истории от Бормио, Стелвио, Милър и олимпийското наследство Истории от Бормио, Стелвио, Милър и олимпийското наследство
Чете се за: 04:37 мин.
Троян живее с успехите на Лора Христова и Милена Тодорова Троян живее с успехите на Лора Христова и Милена Тодорова
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
След фаталния удар с АТВ в Слънчев бряг - близките на пострадалите настояват за справедливо решение След фаталния удар с АТВ в Слънчев бряг - близките на пострадалите настояват за справедливо решение
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
София предлага нови правила за прием в ясли и детски градини София предлага нови правила за прием в ясли и детски градини
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Застудяване и сняг се очакват тази седмица Застудяване и сняг се очакват тази седмица
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Ключова седмица в очакване на служебен кабинет и дата за избори
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Поройни дъждове в Петрич - какви са щетите?
Чете се за: 01:05 мин.
Регионални
Арест на бивш украински министър - той е задържан докато опитвал да...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
В навечерието на Лунната Нова година - празненствата в Китай вече...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ