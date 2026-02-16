Алберт Попов и Калин Златков на старт в олимпийския слалом Милано/Кортина 2026

Двама българи ще се състезават днес на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Стартовете и на двамата ще бъдат излъчени в ефира на БНТ.

В алпийския слалом при мъжете на пистата "Стелвио“ в Бормио ще видим Алберт Попов и Калин Златков. Попов ще стартира с номер 18, а Златков е 40-и в списъка с участници. В надпреварата са заявени общо 96 състезатели. Първият манш започва в 11:00 часа, а вторият е от 14:30 часа.

Най-добрият български алпиец в последните години Алберт Попов ще се стреми към силно класиране в една от коронните си дисциплини, докато за Калин Златков участието е възможност да натрупа ценен олимпийски опит на най-голямата сцена в зимните спортове.

Дебютантът на Зимни олимпийски игри Калин Златков завърши 37-и в съботния гигантски слалом. 25-годишният национал, който беше 40-и след първия манш с време 1:22.32 минути и изоставане от 8.40 секунди спрямо лидера, успя да подобри позицията си във второто спускане. В крайното класиране той записа общо време 2:39.08 минути на пистата "Стелвио“ в Бормио.

Освен в слалома, днес на Игрите ще бъдат разпределени още пет комплекта медали – в шорттрека на 1000 метра за жени, в биг еър на ските свободен стил, при спортните двойки във фигурното пързаляне, в едноместния бобслей при жените и в отборната надпревара по ски скок за мъже.

Програмата на БНТ – 16 февруари (понеделник)

БНТ 1

9:10–9:30 Олимпийско утро – студийна програма

10:55–12:00 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом (мъже), I манш – пряко предаване от Бормио

14:25–15:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом (мъже), II манш – пряко предаване от Бормио

19:00–20:00 Днес на Игрите – студийна програма

22:00–23:55 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, спортни двойки, волна програма – пряко предаване от Милано

БНТ 3

10:55–12:15 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом (мъже), I манш – пряко предаване от Бормио

12:55–14:00 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, 5000 м (мъже) полуфинали, 1000 м (жени) полуфинали и финали – пряко предаване от Милано

14:25–15:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом (мъже), II манш – пряко предаване от Бормио

19:00–20:00 Днес на Игрите – студийна програма

22:00–23:55 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, спортни двойки, волна програма – пряко предаване от Милано

Българските фенове отново ще имат възможност да проследят на живо представянето на родните състезатели в ефира на обществената телевизия.