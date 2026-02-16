БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Кога ще бъде изцяло завършен столичният булевард "Каблешков"?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Последните метри от булевард „Тодор Каблешков“ в София могат да бъдат завършени. Разрешението за строеж е в сила, след като Административният съд допусна предварително изпълнение за отчуждаване на имота, който блокираше трасето, а багерите вече са на място.

Багерите вече са на мястото, а ремонтът започва официално.

„ След приключването ще можем да видим булеварда в един завършен вид - с подменена газопреносна и водопреносна канализация, ново осветление и най-вече ще завършим един от най-важните градски рингове. Това е един от най-важните инфраструктури проекти на Общината“, каза заместник-кмета по строителството Никола Лютов.

Причината за забавянето на проекта беше продължителната процедура по отчуждаване.

Снимки: БТА

При подходящи метеорологични условия се очаква булевардът да бъде завършен след около два месеца и половина.

Вижте повече във видеото.

#бул. "Каблешков" #София

Последвайте ни

ТОП 24

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
2
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
3
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
4
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
6
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...

Най-четени

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
2
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
3
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
4
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
5
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
6
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"

Още от: Регионални

София предлага нови правила за прием в ясли и детски градини
София предлага нови правила за прием в ясли и детски градини
След фаталния удар с АТВ в Слънчев бряг - близките на пострадалите настояват за справедливо решение След фаталния удар с АТВ в Слънчев бряг - близките на пострадалите настояват за справедливо решение
Чете се за: 03:47 мин.
Поройни дъждове в Петрич - какви са щетите? Поройни дъждове в Петрич - какви са щетите?
Чете се за: 01:05 мин.
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
7382
Чете се за: 02:00 мин.
Отводнена е помпената станция „1300“ в Шумен след авария, която спря водоподаването към града Отводнена е помпената станция „1300“ в Шумен след авария, която спря водоподаването към града
Чете се за: 00:47 мин.
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград – Сърница е затворен Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград – Сърница е затворен
8911
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
След фаталния удар с АТВ в Слънчев бряг - близките на пострадалите настояват за справедливо решение След фаталния удар с АТВ в Слънчев бряг - близките на пострадалите настояват за справедливо решение
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
София предлага нови правила за прием в ясли и детски градини София предлага нови правила за прием в ясли и детски градини
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Застудяване и сняг се очакват тази седмица Застудяване и сняг се очакват тази седмица
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Ключова седмица в очакване на служебен кабинет и дата за избори
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Поройни дъждове в Петрич - какви са щетите?
Чете се за: 01:05 мин.
Регионални
Арест на бивш украински министър - той е задържан докато опитвал да...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
В навечерието на Лунната Нова година - празненствата в Китай вече...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ