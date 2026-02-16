Кога ще бъде изцяло завършен столичният булевард "Каблешков"?

Последните метри от булевард „Тодор Каблешков“ в София могат да бъдат завършени. Разрешението за строеж е в сила, след като Административният съд допусна предварително изпълнение за отчуждаване на имота, който блокираше трасето, а багерите вече са на място.

Багерите вече са на мястото, а ремонтът започва официално.

„ След приключването ще можем да видим булеварда в един завършен вид - с подменена газопреносна и водопреносна канализация, ново осветление и най-вече ще завършим един от най-важните градски рингове. Това е един от най-важните инфраструктури проекти на Общината“, каза заместник-кмета по строителството Никола Лютов.

Причината за забавянето на проекта беше продължителната процедура по отчуждаване.

Снимки: БТА

При подходящи метеорологични условия се очаква булевардът да бъде завършен след около два месеца и половина.