Александра Фейгин отново на олимпийския лед

Александра Фейгин излиза на олимпийския лед за втори път в кариерата си. Четири години след участието си в Пекин, българската фигуристка отново ще се бори за място сред най-добрите, като целта ѝ е класиране в топ 24.

В надпреварата за медалите фаворитки са състезателките на Съединените щати и Япония. Сред тях са световната шампионка от миналия сезон Alysa Liu и трикратната носителка на титлата от последните три години Kaori Sakamoto.

Кратката програма при жените можете да гледате тази вечер от 20:30 ч. по БНТ 3.