Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"

трагичната развръзка продължава разследването смъртта издирваните случая петрохан
Снимка: БТА
Аутопсиите на тримата простреляни, открити във високопроходим кемпер на 8 февруари, както и от разположението им вътре в превозното средство показват, че вероятно се касае за извършени последователно две убийства и едно самоубийство. Това се посочва в прессъобщение на прокуратурата по случая "Петрохан".

Открити са три гилзи и три проектила, като данните сочат, че изстрелите са произведени с револвер „Колт“. В кемпера е намерен и един пистолет „Глок“. По данни на Главна дирекция „Национална полиция“-МВР оръжията са законно притежавани от Ивайло К.

По това досъдебно производство са назначени множество експертизи, включително на открити в кемпера четири мобилни телефона и лаптоп.

И днес продължават огледите на местопрестъплението в района на хижата в Петрохан. При огледите освен материали с религиозна насоченост е открита и литература на сексуална тематика, включително писмени бележки за "духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики".

От предоставена на прокуратурата справка от органите на МВР се установява, че на името на Ивайло К. на 1 ноември 2021 г. е издадено разрешително за притежание на два бойни пистолета, открити на местопрестъплението под връх Околчица.

На името на Ивайло И. на 23 август 2021 г. от органите на МВР е издадено разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия.

На името на Николай З. на 24 февруари 2023 г. от органите на МВР е издадено разрешително за притежание на един боен пистолет.

Работата по изготвяне на назначените експертизи в Националния институт по криминалистика продължава. Предстои назначаването на съдебно-психологична експертиза, която ще бъде изготвена от Института по психология на МВР.

От прокуратурата допълват, че за изясняване на дейността на неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“, нейната регистрация и взаимодействието й с държавни органи – министерства и други, както и твърдения за финансови дарения, предстои Окръжна прокуратура-София да отдели материали, които да бъдат изпратени по компетентност на Софийска градска прокуратура с оглед проверка за евентуални нарушения от длъжностни лица.

