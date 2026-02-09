Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата

Голямата криминална тема от последната седмица. Брифинг на прокуратурата, МВР и "Съдебна медицина" след шесторната смърт при бившата хижа "Петрохан" и под връх Околчица. Основните версии, по които разследващите работят, са убийство с последвало самоубийство или самоубийство.

Първият сигнал за пожар и три тела в района на хижа "Петрохан" е получен на 2 февруари.

Захари Васков, директор на ГДНП: "След получаване на сигнала на Петрохан веднага бяха сформирани екипи от различни структури на МВР, пак предвид естеството на сигнала, бяха изпратени доста колеги нагоре към местопроизшествието и на място колеги на ДАНС не са намерени."

До трите тела край хижата са намерени два пистолета и една пушка. Аутопсиите на тримата мъже вече са готови.

Александър Александров, началник клиника по съдебна медицина и деантология: "Установяват се огнестрелно нараняване на главата, чиято морфология на входната рана насочва за изстрел от упор или много много близко разстояние."

Всички наранявания са в области, удобни за собствена ръка.

На местопрестъплението са намерени четири гилзи от куршуми като един от убитите е прострелян два пъти.

Кремена Илиева, директор на Национален институт по криминалистика: "ДНК експертизата също по категоричен начин установяваме, че върху оръжията се установява единствено и само ДНК на починалите лица."

Разследващите за първи път днес показаха и записи от камерите около хижата, които не са изгорели по време на пожара в нея.

Ангел Папалезов, началник отдел "Криминална полиция" към ГДНП: "Вижда се как ръководителят на сдружението си взима сбогом с трите намерени мъртви лица на територията на хижата на 2-ри, на следващия ден вдясно се вижда кемперът, с който те, малко след като си взимат сбогом, се качват и потеглят."

На друг запис, по-късно през деня, вече се виждат само тримата мъже, които бяха открити мъртви край хижата. Следващият запис е от вечерта на 1 февруари.

Ангел Папалезов, началник отдел "Криминална полиция" към ГДНП: "Ще забележите вдясно на екрана се вижда как от мазето на хижата започват да излизат пламъци и пушек, а трите лица започват да опожаряват хижата, която са обитавали няколко години."

Установено е, че пожарът е умишлено причинен, няма следи от къси съединения или неизправни уреди, обясниха от Главна дирекция "Пожарна безопасност". Кемперът не се е движил по главни пътища, на които има камери на Агенция "Пътна инфраструктура".

Ангел Папалезов, началник отдел "Криминална полиция" към ГДНП: "След като си взимат сбогом и потеглят, кемперът е засечен от камера в село Бързия, след това във Вършец, на разклона на село Стояново, село Бели извор, област Враца, влиза във Враца, след това е засечен последно на 1 януари в село Челопек в посока мястото, където намерихме вчера телата."

Според получената информация от камерите полицията започва претърсване на обичайните места, на които групата е изследвала пещери в района. Установено е също така, че техниката в кемпера, включително и мобилните телефони на тримата, са били изключени и затова не е можело да бъдат засечени. По време на разследването са разпитани близки на жертвите, както и деца.

Ангел Папалезов, началник отдел "Криминална полиция" към ГДНП: "Едно от лицата сподели с нас, че в последните месец-два е споделяло, че има страшна психическа нестабилност в движението и отчаяние от действителността, целите, които са си поставили, изпълнението на действията им, отношението на държавните органи към тях, отношението на техните спонсори към тях и те не виждат смисъл за продължаване на тяхното сдружение и техния път. Роднината ни сподели, че още тогава това лице е споделяло, че смъртта е изход и са я коментирали многократно."

На място в хижата са открити и много религиозни символи, част от будистко учение.

Ангел Папалезов, началник отдел "Криминална полиция" към ГДНП: "И малолетните, и непълнолетните, и техните близки са казвали, че това е било задължително условие за пребиваването и са го практикували ежедневно."

Разследването е още в началото обясниха още от МВР и прокуратурата.

Наталия Николова, зам.-прокурор на Апелативна прокуратура-София: "Може да заключим по едното и по другото разследване, че една от основните версии, по които работим е убийство с последващото самоубийство и самоубийства."

От МВР също така обясниха, че на място не са открити доказателства за присъствие на други лица освен жертвите на двете престъпления. Не са намерени и наркотици, и оръжия, различни от използваните при убийствата.

Христина Лулчева, окръжният прокурор на София: "В сигнала се съдържат твърдения за посегателства над малолетно лице от лице което обитава хижата. В ходи на досъдебното производство и на разследването по него не са установени твърденията посочени в сигнала поради отказ на роднини и родители на малолетното лице да съдействат на разследването."

По темата Тихомир Игнатов и Цветелина Катанска.