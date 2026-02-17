Кабинетът "Гюров": Кой влиза в новото служебно правителство?

Проектокабинетът на Андрей Гюров ще е ясен утре. В 12:00 часа той ще представи на президента министрите, които е избрал. Преди седмица Гюров получи мандат от Илияна Йотова да състави служебно правителство. Андрей Гюров ще представи проектокабинета на президента Илияна Йотова и ако тя няма забележки, ще издаде указ за назначаване на служебното правителство и ще определи датата на извънредните парламентарни избори, които вероятно ще са на 19 април. След издаване на указите, служебният кабинет ще положи клетва пред Народното събрание. Очаква се това да стане на 19 февруари, в четвъртък.

Как ще изглежда новият кабинет, засега няма официална информация, но в медиите вече се въртят различни спекулации.

За вицепремиер се спряга Румяна Бъчварова, която заемаше същия пост, както и министър на вътрешните работи в правителство на Бойко Борисов.

За вътрешен министър се споменават имената на Бойко Рашков и Иван Демерджиев, вече заемали този пост. Но също така и на Емил Ганчев - бивш заместник-министър в кабинета на Гълъб Донев.

Очаква се правосъдието да оглави Емил Дечев, заместник-министър във ведомството в кабинета на Кирил Петков.

Начело на отбраната вероятно ще е Бойко Ноев, заемал е същия пост в правителството на Иван Костов.

За външен министър се коментират имената на две дами, свързани със СДС и НДСВ – Надежда Нейнски и Гергана Паси.

За финансите Георги Клисурски, бивш зам.-министър във ведомството в кабинета на Николай Денков.

За икономиката се спрягат имената на Трайчо Трайков и Даниела Везиева, заемали поста в правителствата на Бойко Борисов и Стефан Янев.

За регионален министър се споменава името на бившия министър Иван Шишков, макар че той отрича.

Министър на енергетиката вероятно ще е Александър Николов, който е заемал същия пост в кабинета на Кирил Петков.

Говори се, че Борислав Гуцанов ще остане начело на социалното министерство, но от средите на ПП отричат това.

Бившият министър на здравеопазването в кабинета на Кирил Петков - Асена Сербезова се очаква да заеме поста отново.

За образованието се споменават бившият заместник-министър във ведомството Наталия Митева и Сергей Игнатов – министър в правителство на Бойко Борисов.

Земеделието вероятно ще оглави бившият зам.-министър в правителството на Кирил Петков – Иван Христанов.

За екоминистреството се спряга Юлиан Попов, заемал пост в служебното правителство на Марин Райков и в редовното на Николай Денков. Министър на транспорта се очаква да е Георги Гвоздейков, заемал поста в правителствата на Денков и Главчев, или Красимира Стоянова също от правителство на Главчев.

За министър на спорта се спрягат Димитър Бербатов и Любомир Ганев.

Министър на културата вероятно ще е Тодор Чобанов, бил е зам. министър в правителство на Борисов.

Министерството на иновациите се очаква да оглави Милена Стойчева, заемала е поста в правителството на Денков.