Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен

От общината информират, че в няколко населени места има прекъсване на електрозахранването вследствие на тежките метеорологични условия
Заради усложнената зимна обстановка на територията на Община Руен, със заповед на кмета днес учебните занятия във всички училища на територията на общината са преустановени.
Решението е взето с цел гарантиране безопасността на учениците, педагогическия персонал и родителите при затруднената пътна обстановка.
От общината информират, че в няколко населени места има прекъсване на електрозахранването вследствие на тежките метеорологични условия. Сигналите са подадени към съответните електроразпределителни служби и се работи по отстраняване на авариите.
Екипите по снегопочистване и опесъчаване продължават да работят по основните пътни артерии, като приоритетно се почистват главните пътища между населените места, маршрутите на ученическите автобуси, достъпите до здравни и обществени институции.
Гражданите се призовават да ограничат пътуванията само до неотложни случаи, да използват автомобили, подготвени за зимни условия и да спазват указанията на компетентните органи.