Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен

Заради усложнената зимна обстановка на територията на Община Руен, със заповед на кмета днес учебните занятия във всички училища на територията на общината са преустановени.

Решението е взето с цел гарантиране безопасността на учениците, педагогическия персонал и родителите при затруднената пътна обстановка.

От общината информират, че в няколко населени места има прекъсване на електрозахранването вследствие на тежките метеорологични условия. Сигналите са подадени към съответните електроразпределителни служби и се работи по отстраняване на авариите.

Екипите по снегопочистване и опесъчаване продължават да работят по основните пътни артерии, като приоритетно се почистват главните пътища между населените места, маршрутите на ученическите автобуси, достъпите до здравни и обществени институции.

Гражданите се призовават да ограничат пътуванията само до неотложни случаи, да използват автомобили, подготвени за зимни условия и да спазват указанията на компетентните органи.