5-годишно дете загина, а жена е с опасност за живота след катастрофа във Видинско

Тежка катастрофа отне живота на 5-годишно дете на главния главния път Е-79, който преминава през видинското село Ружинци. Двама души са настанени в болницата във Видин.

Сблъсъкът е станал малко преди 17 часа вчера на кръстовище с главния път. Шофьор на лек автомобил не е спрял на знак „Стоп“ и е отнел предимство на движещ се в посока към Видин румънски товарен автомобил, съобщават от полицията.

Пристигналият на мястото екип от филиала на Спешна помощ в Белоградчик е установил смъртта на пътуващото в леката кола дете. Шофьорът и пътничка от леката кола са настанени във видинската болница. Жената е с опасност за живота. Друга жена, която е пътувала в автомобила, е откарана до болницата в Лом и след медицински преглед е освободена за домашно лечение.

Тестовете на шофьора на товарния автомобил не са отчели наличие на алкохол или наркотици. Разследването на причините за катастрофата продължава.