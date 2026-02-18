Тони Димитрова и Костадин Филипов с нова песен - "Ноември"

Тони Димитрова представи новата си песен "Ноември". Автор на текста и музиката е водещият на "По света и у нас" Костадин Филипов. Аранжиментът е дело на Георги Цветков, а клипа на Васил Стефанов и Стефка Николова.

Костадин Филипов е направи препратка към вече съществуващата песен на Тони Димитрова "Октомври".

Костадин Филипов към Тони Димитрова: "Ти имаш "Октомври", аз ти предлагам "Ноември"."

Филипов обясни, че за него музиката е вдъхновение.

Костадин Филипов - автор на текста и музиката: "Музиката е островът, с който аз вървя напред и гледам да се отделя от злободневието."

Тони Димитрова от своя страна обясни, че зад всяка една нейна песен има история.

Тони Димитрова: "Целта на една песен е да има послание, да има история, да ти е близка и да си кажеш това беше и моята история."

За тази година Тони Димитрова има обявено турне през август в Пловдив, Бургас, Варна и много други участия в цяла България. Певицата предвижда и издаването на нов албум.

Вижте целия разговор във видеото.