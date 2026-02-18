БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

НА ЖИВО: Вижте кои са министрите в кабинета...
Чете се за: 02:15 мин.
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Чете се за: 01:07 мин.
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Чете се за: 00:55 мин.
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас...
Чете се за: 01:55 мин.

18-годишна рускиня впечатли на турнира по фигурно пързаляне

Чете се за: 01:35 мин.

Спорт
Спорт
Аделия Петросян поглежда смело към медалите.

Аделия Петросян
Едно от най-коментираните и отличили се изигравания във вчерашния турнир по фигурно пързаляне при жените беше на Аделия Петросян. Тя е състезателка под неутрален статут, иначе рускиня и също ще влезе в битката за медалите, като във вчерашната програма тя се нареди на петото място.

За нея можем да знаем, че тя е на 18 години и това е едва второ нейно международно участие от 3 години и половина насам поради войната между Русия и Украйна. Представителка е на една от най-силните школи в Русия - тази на Етери Тутберидзе. Тя е жената, която създава шампионка след шампионка за Русия.

Историята показва, че на последните три издания на Олимпийските игри надпреварата при жените в турнира по фигурно пързаляне е спечелена именно от рускиня. Последните две шампионки са над Тутберидзе. След впечатляващото си изпълнение в образа на Майкъл Джексън, Петросян говори пред медиите в Олимпийското съоръжение в Милано, включително и пред колегата Калин Гугов.

„Чувствам се отлично, оценката е добра. Направих всичко, което можах. Целта ми на тези игри беше да участвам. Е, аз съм тук и сега всички ми казват, че трябва да се забавлявам“, коментира Петросян.

#Аделия Петросян #Милано/Кортина 2026

