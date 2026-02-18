18-годишна рускиня впечатли на турнира по фигурно пързаляне

Едно от най-коментираните и отличили се изигравания във вчерашния турнир по фигурно пързаляне при жените беше на Аделия Петросян. Тя е състезателка под неутрален статут, иначе рускиня и също ще влезе в битката за медалите, като във вчерашната програма тя се нареди на петото място.

За нея можем да знаем, че тя е на 18 години и това е едва второ нейно международно участие от 3 години и половина насам поради войната между Русия и Украйна. Представителка е на една от най-силните школи в Русия - тази на Етери Тутберидзе. Тя е жената, която създава шампионка след шампионка за Русия.

Историята показва, че на последните три издания на Олимпийските игри надпреварата при жените в турнира по фигурно пързаляне е спечелена именно от рускиня. Последните две шампионки са над Тутберидзе. След впечатляващото си изпълнение в образа на Майкъл Джексън, Петросян говори пред медиите в Олимпийското съоръжение в Милано, включително и пред колегата Калин Гугов.