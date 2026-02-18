Костадинов за случая "Петрохан": Има много празноти както в работата на МВР, така и в работата на прокуратурата назад във времето

Такъв казус трябва да се разглежда в абсолютно всички нива на държавата и действително трябваше да намери място и във върховете на държавното ръководство, защото действително има очевидно много празноти – както в работата на МВР, така и в работата на прокуратурата назад във времето. Това коментира в "денят започва" лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов относно случая "Петрохан".

"И е нормално хората да нямат доверие. Друг е въпросът обаче, когато нямаш доверие в никой – дали това помага в разплитането на такива сложни казуси. Когато обществото изпадне в тотален нихилизъм – отричането на всички и на всеки, това е най-доброто поле за появата на всякакви измамници и хора, които много лесно могат да подведат страшно много хора след себе си."

Според думите му при случая „Петрохан“ става дума за политически чадър.

„Ако нямаше сигнали, разбирам да е било проспано. Но тъй като в случая говорим за сигнали, които са подавани и не само че тези сигнали не са били разглеждани подобаващо, но дори и когато е започнала някаква оперативна работа, виждаме, че са се намесели НПО-та, самият кмет на столицата Васил Терзиев се е намесил с лобиране. Една от неправителствените организации, които са в периферията на ПП-ДБ - „Антикорупционният фонд“ също е искал информация и също така да се кажа е лобирал в полза на прекратяване на производствата или разследванията на групировката, или сектата, или каквото е било там в „Петрохан“."

Кой казва, че Калушев е бил сътрудник на ДАНС? – попита риторично Костадинов.

„Ние такова нещо от ДАНС не чухме. Ние живеем в една ситуация, в която никой не вярва на никой и то с основание до някаква степен, защото нашите институции са превзети, държавата ни до голяма степен се е превърнала в придатък на организираната политическа престъпност. Това създава много нечистоплътна среда и поле за всякакви манипулации.“

Лидерът на "Възраждане" призна, че не е чер документите по разследването, предоставени в парламента.

"Не съм чел, защото изпитвам погнуса и отвращение. Ние като парламентарна група бяхме длъжни да се запознаем, наши народни представители са се запознали с това нещо и са ни запознали и нас. Наистина е зловещо това нещо, което се е случило това – убийство и самоубийство. Едно нещо още не е ясно – мотивът – защо се е случило това нещо."

Костадинов коментира и законопроекта, който от "Възраждане" внесоха в парламента, предвиждащ забрана неправителствени организации да носят имена, имитиращи държавни институции. Причината е, че НПО-то на "Петрохан" е носило заблуждаващото име "Национална агенция за контрол на защитените територии". Има десетки такива организации.

"Много просто какво ще стане с тях - сменят си името. Те имат избор – ако не си сменят името, ще бъдат дерегистрирани."

