Седем българи ще се състезават на Игрите в Милано/Кортина в сряда

Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Те ще се състезават в три спорта.

милано/кортина 2026
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Общо седем българи в три спорта ще се състезават в сряда на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Представителката ни по ски алпийски дисциплини Анина Цурбриген ще участва в женския слалом, първият манш на който започва в 11:00 часа на пистата "Олимпия деле Тофане" в Кортина д'Ампецо. Второто спускане е в 14:30 часа.

Марио Матиканов и Даниел Пешков ще стартират след 11:15 часа в квалификациите на отборния спринт по ски бягане в свободен стил в Тезеро. Финалите са след 13:15 часа.

Женската щафетата на България в биатлона на 4 по 6 километра в състав Лора Христова, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Мария Димитрова са с номер 15, а началото на надпреварата е в 15:45 часа в комплекса в Антхолц-Антерселва.

В сряда ще бъдат разпределени още четири комплекта медали - във въздушната акробатика на ските свободен стил за жени, в дисциплината слоупстайл на сноуборда за мъже и в щафетата на 3000 метра за жени и на 500 метра за мъже в шорттрека.

В програмата за деня също така са включени стартове от олимпийските турнири по кърлинг за мъже и за жени и по хокей на лед за мъже.

