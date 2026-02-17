БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:25 мин.
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

Ще объркат ли българките сметките на фаворитките за отличията - гледайте щафетата в биатлона в сряда по БНТ

Спорт
Състезанието е в сряда, 18 февруари от 15:45 ч.

объркат българките сметките фаворитките отличията гледайте щафетата биатлона сряда бнт
След гордоста, която ни донесоха българските биатлонистки, Лора Христова, Милена Тодорова, Валентина Димитрова и Мария Здравкова се впускат в щафетната битка на Олимпийските игри.

Ще се възползват ли традиционно силните норвежки от проблемите във френския отбор? Има ли сили и набиращата скорост "Скуадра Адзура" да развее италианския флаг в Антхолц-Антерселва?

И способни ли са на чудо водените от легендарната Франциска Пройс германки?

Ще объркат ли българките сметките на мощните скандинавски и напористите алпийски нации?

Отговорът идва в сряда, 18 февруари от 15:45 ч. по БНТ 1 и БНТ 3!

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на Калушев
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на...
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата на Валери Андреев
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата...
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са...

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Лора Христова ще дари състезателния си екип на Олимпийския музей в Лозана Лора Христова ще дари състезателния си екип на Олимпийския музей в Лозана
Чете се за: 01:55 мин.
Италианската кухня - истински кулинарен рай, в който се потапят и спортистите на Зимните олимпийски игри Италианската кухня - истински кулинарен рай, в който се потапят и спортистите на Зимните олимпийски игри
Чете се за: 00:55 мин.
Мартен Фуркад: Аз съм най-големият защитник и радетел на олимпийските игри и силно вярвам в тях Мартен Фуркад: Аз съм най-големият защитник и радетел на олимпийските игри и силно вярвам в тях
Чете се за: 02:25 мин.
Олимпийско утро 17.02.2026 г. Олимпийско утро 17.02.2026 г.
Проследете битката за олимпийските медали в мъжката щафета в биатлона по БНТ 1 и БНТ 3 Проследете битката за олимпийските медали в мъжката щафета в биатлона по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:30 мин.

Президентът Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер Андрей Гюров
Президентът Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Учител от плевенско село е задържан за педофилия Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която блокираше изцяло пътя Велинград-Сърница Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която блокираше изцяло пътя Велинград-Сърница
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Очаква ли се днес в Шумен отново да има вода? Очаква ли се днес в Шумен отново да има вода?
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може да се...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Код жълто и код оранжево за дъжд, сняг и силен вятър днес
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Делото "Сияна": Очаква се днес да бъде гледана отново...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Тръмп: Украйна да седне на масата за преговори, и то бързо
Чете се за: 02:22 мин.
По света
