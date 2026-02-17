Ще объркат ли българките сметките на фаворитките за отличията - гледайте щафетата в биатлона в сряда по БНТ

След гордоста, която ни донесоха българските биатлонистки, Лора Христова, Милена Тодорова, Валентина Димитрова и Мария Здравкова се впускат в щафетната битка на Олимпийските игри.

Ще се възползват ли традиционно силните норвежки от проблемите във френския отбор? Има ли сили и набиращата скорост "Скуадра Адзура" да развее италианския флаг в Антхолц-Антерселва?

И способни ли са на чудо водените от легендарната Франциска Пройс германки?

Ще объркат ли българките сметките на мощните скандинавски и напористите алпийски нации?

Отговорът идва в сряда, 18 февруари от 15:45 ч. по БНТ 1 и БНТ 3!