Линдзи Вон: Завръщането ми на родна земя е невероятно

Линдзи Вон разкри, че се е върнала у дома си в Съединените щати, но все още не е в състояние да стои на крака поради фрактурите на крака, които получи по време на спускането от Олимпийските игри в Милано/Кортина.

„Не съм стояла на крака повече от седмица... бях неподвижна в болнично легло след състезанието. И въпреки че все още не мога да стоя на краката си, завръщането ми на родна земя е невероятно“, написа американката в социалната платформа X.

„Огромни благодарности на всички в Италия, че се грижиха добре за мен“, добави Вон.

Златната медалистка от 2010 година участва в състезанието на 8 февруари с разкъсана кръстна връзка на лявото коляно и падна тежко, след като закачи врата, получавайки сложни фрактури в долната част на левия крак.

41-годишната Линдзи Вон прекара седмица в болница в Тревизо, където претърпя четири операции, а след това беше откарана с линейка до летището във Венеция, за да се върне в САЩ. Там й предстоят още интервенции. Многобройните операции са нормални при този вид наранявания.

Вон е дарила плюшените играчки, които получи в болницата в Тревизо като подаръци, на детското отделение на болничното заведение, където беше лекувана.