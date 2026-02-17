Лора Христова ще дари състезателния си екип на Олимпийския музей в Лозана

Биатлонистката Лора Христова ще дари свой състезателен екип на Олимпийския музей в Лозана, съобщиха от БОК.

Това ще стане след последния старт от програмата на биатлона на Игрите в Милано/Кортина 2026 - масовия старт при жените на 21 февруари. Представител на музея ще дойде в Антхолц-Антерселва, за да получи дарението.

В писмо до председателя на БОК Весела Лечева от Олимпийския музей пишат: „Поздравления за фантастичния резултат на Лора Христова в състезанието на 15 километра. Не всеки ден се вижда биатлонист, който да се представя толкова перфектно! Освен изключителното й представяне, новата страница в историята, която тя написа за вашия Национален олимпийски комитет и вашата страна, също е феноменална. Поради всички тези причини, Олимпийският музей би се радвал да добави част от екипировката на Лора към колекциите си“.

Лора Христова стана първата олимпийска медалистка в биатлона за България след Солт Лейк Сити 2022, където Ирина Никулчина също взе бронз.

Единствената олимпийска шампионка на страната пък също е биатлонистка - Екатерина Дафовска, която триумфира в индивидуалния старт на 15 километра в Нагано 1998.

На 23-годишната Христова, която записа и престижно седмо място в преследването, до края на Игрите в Милано/Кортина предстоят участия с женската щафета на 4 по 6 километра утре и в масовия старт в събота.