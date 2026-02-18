БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Усложнена е пътната обстановка в Търновско заради снега

Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Снимка: БТА/Архив
Усложнена е пътната обстановка в област Велико Търново. В района на с. Кавлак има обърнат тир, който не пречи на движението.

Закъсали автомобили има край Свищов и в района преди с. Самоводене. Тир е катастрофирал и в района на с. Раданово. Екипи на полицията и Агенция “Пътна инфраструктура” са на терен и подпомагат движението, където е необходимо. Към момента затворени пътища или въведени ограничения в областта няма.

В "Прохода на Републиката" за сега няма проблеми. Движението се осъществява при зимни условия. От полицията апелират да се тръгва на път с подготвени автомобили и водачите да се съобразяват със зимната обстановка.

#усложнена пътна обстановка #Велико Търново

