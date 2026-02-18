Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски

Отбелязваме 153 години от гибета на Васил Левски - един от най-светлите образи в нашата история.



В църквата "Св.Богородица" в Карлово ще бъде отсружена Архиерейска света литургия и панихида в памет на великия българин. А след това ще има шествие до родната къща, където ще бъде връчена традиционната награда на комитет "Васил Левски".

Възпоменателната церемония в памет на Апостола започва в 18.00 часа пред паметника му на площад Васил Левски в Карлово. Председателят на Народното събрание Рая Назарян също ще отдаде почит пред подвига на Апостола.

От 10:00 ч. ще започне военният ритуал пред паметника на Апостола в парка на Военна академия с участието на личния състав, гости и граждани, съобщиха от академията. Достъпът до парка за граждани, който към момента е забранен, ще бъде отворен от 9:30 до 12:00 ч. на 18 и 19 февруари за всички желаещи.

От 18:30 до 23:00 ч. днес и утре сградата на Столичната община ще се превърне в монументално „платно“, на което ще бъде проектиран образът на Апостола, съобщиха от пресцентъра на Общината. Неговият лик и думи ще бъдат представени в светлинна проекция, реализирана по дизайн на Атанас Лалев.

Годишнината ще бъде отбелязана днес и утре и с военни и общоградски ритуали с участието на представителни военни подразделения от Сухопътните войски, Военновъздушните сили (ВВС), Военноморските сили (ВМС), Командването за логистична поддръжка (КЛП), Националната гвардейска част (НГЧ), висшите военни училища, съобщиха от Министерството на отбраната.

Днес представителни военни формирования от Сухопътните войски ще вземат участие в ритуалите по отбелязването на 153 години от гибелта на Васил Левски в градовете Стара Загора, Хасково, Благоевград, Петрич, Дупница, Горна Оряховица, Русе, Златица, Чирпан. В Пловдив пред паметника на Апостола на свободата ще се състои военен ритуал с участието на Представителния духов оркестър на ВВС и военнослужещи от Трета авиационна база. В Морската градина във Варна ще се състои военният ритуал по полагане на венци и цветя пред бюст-паметника на Апостола, с участието на Представителния духов оркестър на ВМС и почетен караул от Военноморска база – Варна. Военнослужещи от ВМС ще участват и в церемонията в Морската градина в Бургас.

Курсанти от Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ във Велико Търново ще участват във военни ритуали по поднасяне на венци и цветя на паметника на Апостола в НВУ на Ритуалния плац, в град Стражица на паметника „Майка“ и на паметника на Васил Левски във Велико Търново.