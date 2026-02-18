БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в...
Чете се за: 01:37 мин.
Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта...
Чете се за: 01:45 мин.
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Валежите спират, но остава ветровито

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес от запад валежите ще спират и след обяд облачността ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево. В сутрешните часове на места в североизточните райони ще се образуват поледици. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните – между 2° и 7°. В София минимална - около минус 1°, максимална - около 3°. Ще е ветровито. Ще духа умерен и силен северозападен вятър.

По Черноморието ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, които сутринта ще преминават в сняг. Главно по северното крайбрежие ще има условия за поледици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са 4°-5°.

В планините ще бъде облачно със снеговалежи. На места валежите ще са значителни по количество и ще се образува нова снежна покривка. Ще духа бурен и ураганен северозападен вятър, по проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 5°, на 2000 метра – около минус 9°.

В четвъртък ще преобладава слънчево време, вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг-югозапад. На места в низините и котловините ще бъде мъгливо. Сутринта ще е студено с минимални температури между минус 7° и минус 2°, а дневните ще се повишават, максималните ще са между 7° и 12°.

В петък вятърът ще се усили, в Източна България и районите, разположени близо до северните планински склонове ще бъде силен и поривист, с него ще се затопли още. Следобед, с ориентиране на вятъра от северозапад ще нахлува студен въздух. От запад на изток облачността ще се увеличи и на много места ще има валежи от дъжд, който в северните и планинските райони ще се примесва или ще преминава в сняг.

През почивните дни облачността ще се задържи предимно значителна, но само на отделни места в планинските райони ще има слаби превалявания от сняг.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#ветровито време #валежи от дъжд #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
3
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
Остава ограничен достъпът до хижа "Петрохан"
4
Остава ограничен достъпът до хижа "Петрохан"
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
5
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето,...
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и аз
6
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
6
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...

Още от: Времето

Слънчево и по-топло следобед, дъжд от запад през нощта
Слънчево и по-топло следобед, дъжд от запад през нощта
Ветровито, но слънчево време в петък Ветровито, но слънчево време в петък
Чете се за: 03:00 мин.
Силен вятър и снеговалежи следобед Силен вятър и снеговалежи следобед
Чете се за: 02:45 мин.
Валежи от дъжд и сняг, силен вятър и сериозни температурни промени Валежи от дъжд и сняг, силен вятър и сериозни температурни промени
Чете се за: 01:30 мин.
Код жълто и код оранжево за дъжд, сняг и силен вятър днес Код жълто и код оранжево за дъжд, сняг и силен вятър днес
Чете се за: 03:17 мин.
Жълт и оранжев код за значителни валежи за цялата страна утре Жълт и оранжев код за значителни валежи за цялата страна утре
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Поклон, Апостоле! Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски (ГАЛЕРИЯ)
Поклон, Апостоле! Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа? Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Андрей Гюров: Поемаме отговорност да подготвим и проведем честни...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Мюсюлманите по света посрещнаха свещения месец Рамазан (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
По света
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Илияна Йотова: Ще бъда коректив на служебното правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ