Валежите спират, но остава ветровито

Днес от запад валежите ще спират и след обяд облачността ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево. В сутрешните часове на места в североизточните райони ще се образуват поледици. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните – между 2° и 7°. В София минимална - около минус 1°, максимална - около 3°. Ще е ветровито. Ще духа умерен и силен северозападен вятър.

По Черноморието ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, които сутринта ще преминават в сняг. Главно по северното крайбрежие ще има условия за поледици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са 4°-5°.

В планините ще бъде облачно със снеговалежи. На места валежите ще са значителни по количество и ще се образува нова снежна покривка. Ще духа бурен и ураганен северозападен вятър, по проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 5°, на 2000 метра – около минус 9°.

В четвъртък ще преобладава слънчево време, вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг-югозапад. На места в низините и котловините ще бъде мъгливо. Сутринта ще е студено с минимални температури между минус 7° и минус 2°, а дневните ще се повишават, максималните ще са между 7° и 12°.

В петък вятърът ще се усили, в Източна България и районите, разположени близо до северните планински склонове ще бъде силен и поривист, с него ще се затопли още. Следобед, с ориентиране на вятъра от северозапад ще нахлува студен въздух. От запад на изток облачността ще се увеличи и на много места ще има валежи от дъжд, който в северните и планинските райони ще се примесва или ще преминава в сняг.

През почивните дни облачността ще се задържи предимно значителна, но само на отделни места в планинските райони ще има слаби превалявания от сняг.