Александра Фейгин: Не мисля, че шансовете ми за участие във волната програма са големи

Българската състезателка по фигурно пързаляне Александра Фейгин смята, че няма големи шансове да се класира във волната програма на Зимните олимпийски игри.

Фигуристката твърди, че почти е изпълнила плана си, но това не й гарантира място във волната програма

"Оценявам представянето добре. Допуснах малка грешка на последния скок, но съм много доволна, защото имаше голямо напрежение. Сега доста повече се напрегнах, спрямо миналата Олимпиада, но се събрах. Почти изпълних плана. Приземих всеки един елемент", сподели тя в интервю за БНТ.

Дългогодишната национална състезателка предпочете да не разкрива плановете си за бъдещето.

"Много съм строга към себе си. На първата Олимпиада е по-леко. Сега вече има очаквания, които тежат и допринасят за напрежението. Цялата зала е пълна, която е страхотно. Не мисля, че шансовете ми за участие във волната програма са големи. Не мисля, че оценките са достатъчно високи. Винаги има къде да надградиш. Имам планове за бъдещето, но няма да ги казвам. Ще видим дали ще продължа да бъда на леда. Предполагам, че да.

