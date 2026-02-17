БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в...
Чете се за: 01:37 мин.
Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта...
Чете се за: 01:45 мин.
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

АЕЦ "Козлодуй" има проблем с текущите си плащания

Цветелина Катанска
У нас
Снимка: Архив
Поредна повреда в шести блок на АЕЦ "Козлодуй". Централата ще спре един от двата си работещи реактора, за да отстрани дефектно оборудване, съобщиха от дружеството. Пред БНТ обясниха, че основната причина за поредното спиране са трудностите с получаването на части от Русия, което е наложило търсенето на алтернативни на тях аналози, които обаче не са свършили работа.

Междувременно стана ясно, че АЕЦ "Козлодуй" има проблем с текущите си плащания показват финансовите отчети на компанията до деветмесечието на миналата година. Въпреки че дружеството е на печалба, то няма пари да финансира изцяло дейността си и се е наложило да вземе два кредита, включително от дъщерното си дружество, което отговаря за строежа на новите блокове в централата.

Антон Иванов, енергиен експерт: "За трети път след годишния си планов ремонт в края на миналата година ще бъде спрян един от блоковете на АЕЦ Козлодуй. На въпрос каква е причината толкова често да бъде спиран блока, от централата отговориха за БНТ, че на четири години се прави основен ремонт на мембрана в съоръжението. Заради проблеми с доставките от Русия от централата са потърсили европейски аналози. Те обаче водели до дефекти след монтаж и се е наложило да бъдат доставени аналогични на оригиналните. От централата не отговарят на въпроса кога ще бъде решен проблемът окончателно."

Енергийният експерт Антон Иванов коментира в Още от деня, че централата е предпочела да купи евтини алтернативни части заради ограничения внос от Русия, което обаче прави по-неефективен блока.

Антон Иванов, енергиен експерт: "Затова не беше пуснат на максимална мощност, за да ограничи рисковете, но да осигури така необходимите мощности, за да осигури потреблението на нашия пазар в ключовите зимни мощности. АЕЦ "Козлодуй" вече внася изключително малко части от Русия, беше преориентирано."

Едно от най-печелившите дружества у нас - ядрената централа в Козлодуй е започнала да изпитва проблеми с разплащанията си в определени периоди на миналата година. Това показва отчета за деветмесечието на дружеството. От централата посочват, че няколко са основните причини за това сред които - завишен размер на дивидента към компанията майка БЕХ, забавяне на дължими плащания от НЕК, изпълнени плащания по сключени договори за доставка на свежо ядрено гориво.

Наложило се е ядрената централа да разсрочи и издължаването на дивидента към държавата до края на февруари тази година. Парите бяха изискани от енергийната компания с цел осигуряване на средства за бюджета.

Антон Иванов, енергиен експерт: "Това е политика на държавата да изземва печалбата на дружеството и да ограничава възможностите да поръча по-скъпи елементи и да търси най-евтините решения, нали така. Като се изземва цялата печалба и се остави дружеството да действа, то е в условията на една доста затруднена ситуация. Професионалното ръководство действа в условия на ограничения, в сравнение с най-добрите практики, които прилагат в други централи."

Заради недостига на средства още в началото на миналата година АЕЦ "Козлодуй" взима заем за 50 млн. лева от своето дъщерно дружество АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности" срещу лихва от над 3%. На 16 юли е сключен и овърдрафт с частна кредитна институция за още 50 млн. лева. В момента шести блок продължава да работи, но с намалена мощност. Въпреки това централата осигурява близо 40% от електроенергията у нас.

# АЕЦ "Козлодуй" #планов ремонт #плащания

