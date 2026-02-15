БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След повреда спират отново шести блок на АЕЦ "Козлодуй"

У нас
Ще бъде подменена част в неядрения кръг на централата

спират шести блок аец козлодуй заради ремонтни дейности
Снимка: БТА/Архив
За пореден път през последните няколко години се налага шести блок на АЕЦ "Козлодуй" да бъде спрян заради повреда. На официалната си страница от централата са публикували съобщение, в което се казва, че предстои подмяна на дефектирало предпазно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината, която е разположена в конвенционалната, неядрена част на блока.

Няма отделяне на замърсяващи вещества в околната среда, уверяват от централата.

"Елементите (мембрана и разкъсваща се ос) на устройството, което предстои да бъде монтирано, са изработени от новодоставени материали, аналогични на оригиналните. След изпълнение на планираните ремонтни дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи по график", обясниха от ядрената централа.

В края на миналата година същият блок на централата беше спиран два пъти и то след плановия си годишен ремонт заради повреди. От години централата има проблем и с един от четирите си парогенератори.

Кога ще бъде решен проблемът с един от парогенераторите в АЕЦ "Козлодуй"?

От Агенцията за ядрено регулиране следят процеса по решаване на този проблем.

