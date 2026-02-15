След повреда спират отново шести блок на АЕЦ "Козлодуй"

За пореден път през последните няколко години се налага шести блок на АЕЦ "Козлодуй" да бъде спрян заради повреда. На официалната си страница от централата са публикували съобщение, в което се казва, че предстои подмяна на дефектирало предпазно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината, която е разположена в конвенционалната, неядрена част на блока.

Няма отделяне на замърсяващи вещества в околната среда, уверяват от централата.

"Елементите (мембрана и разкъсваща се ос) на устройството, което предстои да бъде монтирано, са изработени от новодоставени материали, аналогични на оригиналните. След изпълнение на планираните ремонтни дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи по график", обясниха от ядрената централа.

В края на миналата година същият блок на централата беше спиран два пъти и то след плановия си годишен ремонт заради повреди. От години централата има проблем и с един от четирите си парогенератори.

Кога ще бъде решен проблемът с един от парогенераторите в АЕЦ "Козлодуй"?

От Агенцията за ядрено регулиране следят процеса по решаване на този проблем.