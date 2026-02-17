БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Олимпийският огън като атракция

Пламъкът се оказа като основна нощна атракция за месните жители и туристите на Зимните олимпийски игри.

Олимпийският огън като атракция
Разположен под Арката делла Паче, датираща от 19-и век в Милано, олимпийският огън се доказа като основна нощна атракция за месните жители и туристите, които гледат, празнуват и живеят със Зимните олимпийски игри.

Светлинното шоу с продължителност около 3,4 минути се стартира на всеки час между 18:00 и 23:00 часа местно време и наистина омагьосва стотици хора, които се спират, за да се насладят на преживяването да бъдат домакини на спортната екстравагантца в Северна Италия. Междувременно олимпийският пламък продължава да гори в инсталацията, която е копие на тази в олимпийския център Кортина д‘Ампецо.

Повече можете да видите във видеото!

