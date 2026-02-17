Александра Фейгин не успя да се класира за волната програма на Зимните олимпийски игри

Най-добрата българска състезателка по фигурно пързаляне Александра Фейгин заема 16-о място след първите 17 състезателки в кратката програма и няма шанс да се класира за финалната волна на Олимпийските игри в Милано/Кортина.

23-годишната Фейгин получи за изпълнението си 53.42 точки, което е най-добър резултат за нея за сезона, но това се оказа недостатъчно.

Във второто си участие на олимпийски игри тя започна с комбинация троен тулуп - троен тулуп, след това изпълни троен ритбергер, но сгреши при двойния аксел. Тя направи много добра серия от стъпи и два пируета.

Националката има 53.42 точки за технически елементи и 28.77 за компоненти на програмата.

Лидерка до момента е Аделия Петросян със 72.89 точки, която се състезава с неутрален статут.

В кратката програма участват 29 състезателки, а първите 24 от тях се класират за волната. Състезанието ще приключи около полунощ.