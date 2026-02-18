БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Аксиос": Преговорите за мир в Украйна са стигнали до задънена улица

Теодора Гатева
Днес тристранните преговори продължават

"Аксиос": Преговорите за мир в Украйна са стигнали до задънена улица
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Преговорите за мир в Украйна са стигнали до задънена улица - това твърди американското издание "Аксиос", като се позовава на свои източници.

Според тях вчерашният тристранен формат Съединените щати-Украйна-Русия, е преминал много напрегнато и не е постигнат напредък. Основната причина - липса на промяна в позицията на Москва.

Главният преговарящ от руска страна Владимир Медински, отново е изразил "твърда" позиция, която експерти определят като "неприемлива" за Киев. Вероятно става дума за съдбата Донбас. Русия иска контрол върху целия регион, въпреки, че части от него все още са във владение на Украйна.

В интервю за "Аксиос" президентът Володимир Зеленски заяви, че украинците никога няма да му простят подобен ход и и дори и да се стигне до такова решение, то ще бъде отхвърлено от тях. Днес тристранните преговори продължават.

