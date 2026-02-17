Слаби очаквания за пробив в преговорите между Русия и Украйна в Женева

В Женева започна нов кръг преговори между Украйна и Русия с посредничеството на Съединените щати. След поредните масирани руски удари в навечерието на преговорите украинското външно министерство обвини Москва, че показва пренебрежение към усилията за мир. Същевременно, през изминалата седмица Украйна е постигнала най-големия военен напредък от две години и половина, според данни на Института за изследване на войната.

Тристранни преговори в Женева и слаби очаквания за пробив. След двата кръга в Абу Даби специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър отново ще посредничат при разговорите.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ще бъде много лесно. Украйна по-добре да седне на масата за преговори, и то бързо."

Украинската делегация този път е водена от началника на кабинета на украинския президент Кирило Буданов.

Рустем Умеров, секретар на Съвета за сигурност на Украйна:"Работим конструктивно, целенасочено и без прекомерни очаквания. Нашата задача е да прокараме максимално онези решения, които могат да ни доближат до устойчив мир".

Начело на руските представители е помощникът на Путин Владимир Медински. Според Кремъл в Женева ще бъдат обхванати по-широк кръг въпроси, като фокусът остава върху съдбата на окупираните украински територии.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Не мисля, че днес трябва да се очакват новини, защото, както знаете, се планира работата да продължи и утре. Не са планирани изявления. Разбира се, всичко се провежда при закрити врата".

Часове преди началото на разговорите Русия изстреля 29 ракети и близо 400 дрона срещу Украйна. Тежко пострадала е енергийната инфраструктура в района на Одеса, загинали са трима служители на ТЕЦ в Славянск в Донецка област.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Русия не може да устои на изкушението на последните дни на зимния студ и иска да удари болезнено украинците. Колкото повече зло идва от Русия, толкова по-трудно ще бъде постигането на споразумение с тях. Нашите партньори, най-вече Съединените щати, трябва да разберат това".

В контраст с липсата на напредък на дипломатическия фронт, на терен Украйна e отвоювала 201 квадратни километра между сряда и неделя, показва анализ на АФП въз основа на данни на Института за изследване на войната. Украинските сили вероятно са се възползвали от изключването на "Старлинк" за Русия.

Без достъп до сателитната услуга на милиардера Илън Мъск комуникацията на руските сили е усложнена и това влияе на командването и контрола на бойното поле. Отвоюваната територия е концентрирана на около 80 километра източно от град Запорожие. Тя е почти равна на руските завоевания за целия декември и е най-голямата отвоювана площ за толкова кратко време от началото на украинската контраофанзива през юни 2023 г.