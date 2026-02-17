БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От МВР публикуваха доклад от проверка за разследвания...
Чете се за: 01:50 мин.
Делото "Сияна": Обвиняемият за катастрофата...
Чете се за: 03:32 мин.
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са...
Чете се за: 01:32 мин.
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

Константин Василев: Това е най-доброто ми състезание до момента, стабилизирах стрелбата прав

Дебютантът изкачи България от 17-о до 14-о място в щафетата на Олимпийските игри в Милано/Кортина

константин василев доброто състезание момента стабилизирах стрелбата прав
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Константин Василев направи силен трети пост за България по 7.5 километровото трасе в комплекса Антхолц-Антерселва, след като пое щафетата от Владимир Илиев на 17-а позиция и я предаде на Антон Синапов като 14-и.

Българинът записа стабилно представяне на рубежа и даде надежди на българския тим в битката за по-предно класиране.

"Днешното състезание за мен лично е най-доброто до момента. Откъм стрелбата най-накрая успях да стабилизирам стрелбата от положение прав“, коментира Василев непосредствено след финала на своя пост.

Той определи 13-14-ата позиция като "средна“ оценка на представянето си.

"Не е толкова зле, но не е и толкова добре - по средата“, добави младият състезател.

Въпреки по-уверената стрелба, Василев призна, че не е направил съществени промени в подготовката си за старта.

"Не, просто днес се получи“, лаконичен бе той относно подхода си.

За 23-годишния биатлонист това са първи олимпийски игри, а равносметката му до момента е критична.

"Честно казано – разочароващо до момента. Изключвам днешния старт, но като цяло - разочароващо“, заяви Василев.

Той обаче гледа напред и подчерта, че амбицията му не е само участие на големи форуми, а устойчиво високо ниво:

"Надявам се да ми предстоят още Олимпийски игри. Целта не е просто да участвам, а да вдигнем качеството – и в бягането, и в стрелбата, и съответно резултатите.“

По отношение на цялостното представяне на мъжкия тим той беше откровен.

"Не бих казал, че това е най-доброто ни представяне. Можем повече. Жените обаче ни засрамиха“, каза с усмивка Василев.

Третият пост на българина бе сред стабилните в щафетата, като точната стрелба му позволи да върне три позиции и да остави отбора в добра изходна позиция преди последната смяна.

Вижте интервюто във видеото!

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано Кортина 2026

