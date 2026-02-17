БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

БНТ разполага и с писмо на Антикорупционния фонд до МВР

Снимка: Десислава Кулелиева
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев - „Национална агенция за контрол на защитените територии“, разкривайки неговата структура и серия от сигнали срещу него. От документа става ясно, че в архивите на РПУ-Годеч липсват материалите по проверка, правена през 2022 г. Има и материали, които са докладвани на прокуратурата. А в края на 2023 година столичен кмет е предложил на гранична полиция да си сътрудничи със сдружението на Ивайло Калушев. „По света и у нас“ разполага и с писмо на Антикорупционния фонд до МВР, в което по Закона за достъп до обществена информация се искат данни за образувани срещу сдружението проверки.

От дирекция „Инспекторат“ докладват на вътрешния министър, че първият сигнал е от 2 февруари 2022 г., подаден в районното в Берковица за саморазправа около хижа „Петрохан“. Тогава се твърди, че „Петрохански патрул рейнджъри“ се държат арогантно и отправят заплахи. Патрул е посетил мястото, установил е, че действията са на територията на районното в Годеч и сигналът е препратен там. Какво точно е работено не става ясно, защото след закриването на това районно преписката е прехвърлена в Костинброд, след това е върната в Годеч, но липсва от архива на районното.

Вторият сигнал е от служебния министър на екологията Росица Благова за сключеното от Борислав Сандов споразумение между МОСВ и частното сдружение на Калушев. Сигналът е докладван на тогавашния вътрешен министър Иван Демерджиев, който със своя резолюция от 12 октомври 2022 го е изпратил на главния секретар на МВР. Така работата е възложена на Главна дирекция Национална полиция и събраните материали са изпратени на прокуратурата. След това преписката не е връщана в МВР.

Има и сигнал от бабата и дядото на 8 годишно дете, в който се твърди, че то е поставено в риск. Като няколко дни след това същите податели изпращат втори сигнал, в който твърдят, че Ивайло Калушев е разбрал за първия. Описват се подробно действията и по двата сигнала. Това, че единият е оттеглен и това, че районната прокуратура в Костинброд е отказала да се образува досъдебно производство.

Описан е и сигнал от февруари 2022 в ГДБОП за блудствени действия с малолетни. Тогава поради притеснения за сигурността си далият информация по случая е поискал да остане анонимен. Работата по този сигнал не е напълно документирана. Преписката е прекратена през май 2023 поради изтичане на срока за работа по нея.

Отбелязано е, че от сдружението на Ивайло Калушев не са подавани сигнали до МВР за каквито е да е правонарушения. Полицаите в района са знаели, че хората в хижа Петрохан разполагат с модерен дрон с термовизионна камера, високопроходими автомобили и моторни шейни. В края на 2023 година и ръководството на ГДГП било уведомено от кмета на София, че негови познати, които са доброволци природозащитници, често обитават хижа „Петрохан“ и могат да съдействат на органите на ГДГП при осъществяването на дейността им.

Описани са и няколко случая, при които от сдружението са оказали помощ на МВР. През октомври 2024 са помогнали с дрон да бъдат открити четирима с профил на нелегални мигранти. На 16 септември 2025 отново с дрон са помогнали в издирването на мъж заподозрян, че е прострелял жена.

Описано е и заявление на АКФ, с което по ЗДОИ се искат информация за постъпилите сигнали и жалби за дейността на сдружението на Ивайло Калушев и какви действия е предприело МВР по тях. В това писмо се отбелязва, че информацията, с която АКФ разполага дава основания да се счита, че е налице риск от злоупотреба и институционален тормоз върху международно и национално призната организация, която провежда единствена по рода си дейност в България по системен граждански мониторинг на защитени природни територии.

Пълният текст на доклада можете да видите тук.

