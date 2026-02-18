Ситуацията с мътната питейна вода в Смолянско е овладяна, увериха от ВиК

След обилните валежи и сигналите за мътна питейна вода в района на Чепеларе, обстановката в Смолян към момента се нормализира. Това заяви в ефира на БНТ инж. Костадин Тотев, управител на ВиК Смолян.
По думите му причината за временното замътване е в карстовите извори, които се влияят пряко от интензивните валежи.
„Положението е много добро в момента. Мътността на водата в Чепеларе почти изчезва, тъй като вече вали сняг. Изворът ‘Свети дух’ е плитък карстов извор и реагира при обилни дъждове“, обясни инж. Тотев.
Той уточни, че отклонения е имало основно в ниската и средната зона, докато във високата зона водата е била с отлични показатели. ВиК дружеството е имало готовност при необходимост да пренасочи водоподаването от други водоизточници.
„Замътването е чисто механично и не означава влошаване на качеството, но не е приятно за консумация. Следим постоянно показателите и своевременно информираме гражданите“, подчерта управителят на ВиК – Смолян.
Като трайно решение се подготвя проект за автоматизирана пречиствателна станция за питейни води в Чепеларе.
„Работим съвместно с общината по проектиране на система с бързи филтри, която при повишена мътност автоматично да неутрализира проблема“, посочи още инж. Тотев.
По отношение на загубите по водопреносната мрежа в областта той отчете подобрение:
„Преди две години загубите бяха около 57%, в момента сме ги свалили на 45%. Това е резултат от много труд и последователна работа.“
От ВиК – Смолян уверяват, че ситуацията остава под контрол, но препоръчват гражданите да следят актуалната информация при продължаващи валежи в планинските райони.