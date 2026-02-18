БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ситуацията с мътната питейна вода в Смолянско е овладяна, увериха от ВиК

След обилните валежи и сигналите за мътна питейна вода в района на Чепеларе, обстановката в Смолян към момента се нормализира. Това заяви в ефира на БНТ инж. Костадин Тотев, управител на ВиК Смолян.

По думите му причината за временното замътване е в карстовите извори, които се влияят пряко от интензивните валежи.

„Положението е много добро в момента. Мътността на водата в Чепеларе почти изчезва, тъй като вече вали сняг. Изворът ‘Свети дух’ е плитък карстов извор и реагира при обилни дъждове“, обясни инж. Тотев.

Той уточни, че отклонения е имало основно в ниската и средната зона, докато във високата зона водата е била с отлични показатели. ВиК дружеството е имало готовност при необходимост да пренасочи водоподаването от други водоизточници.

„Замътването е чисто механично и не означава влошаване на качеството, но не е приятно за консумация. Следим постоянно показателите и своевременно информираме гражданите“, подчерта управителят на ВиК – Смолян.

Като трайно решение се подготвя проект за автоматизирана пречиствателна станция за питейни води в Чепеларе.

„Работим съвместно с общината по проектиране на система с бързи филтри, която при повишена мътност автоматично да неутрализира проблема“, посочи още инж. Тотев.

По отношение на загубите по водопреносната мрежа в областта той отчете подобрение:

„Преди две години загубите бяха около 57%, в момента сме ги свалили на 45%. Това е резултат от много труд и последователна работа.“

От ВиК – Смолян уверяват, че ситуацията остава под контрол, но препоръчват гражданите да следят актуалната информация при продължаващи валежи в планинските райони.

