Олимпийската седмица започна с метеорологичен кошмар

Последната седмица от Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина започва с изключително тежки метеорологични условия. В понеделник на слалома в Бормио видяхме как 56 от 95 състезатели не завършиха трасето, включително и българите Алберт Попов и Калин Златков.

В същия ден, последният кръг от супер отборното състезание по ски скок при мъжете не се проведе на шанцата в Предацо. Във вторник пък обилният снеговалеж застигна и Ливиньо, където трябваше да се състоят състезанията в дисциплината слоупстайл в сноуборда при жените, както и квалификационният кръг във въздушната акробатика на ските свободен стил.

Длъжностните лица прецениха, че е твърде опасно да се проведат квалификациите в акробатичната дисциплина при постоянен снеговалеж, който може да ограничи видимостта и да повлия на скоростта на скока.

Работниците използваха лопати, за да сведат до минимум натрупването на сняг по трасето, а температурите се задържаха около минус 6 градуса по Целзий.

Състезателките вече бяха завършили тренировъчните кръгове, точно преди организаторите да отложат началото на надпреварата. След няколко часа наблюдение на времето, състезанието бе отменено.



Надпреварите в слоупстайла и във въздушната акробатика на ските свободен стил за мъже и жени се очаква да се проведат в днешния ден, разбира се, ако времето позволи.