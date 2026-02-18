153 години от гибелта на Васил Левски: Родственици пазят паметта за Апостола в Карлово

Днес в Карлово е кулминацията на проявите, посветени на 153 години от гибелта на Васил Левски. Всяка година в родния град на националния герой на този ден проявите започват с панихида в памет на Апостола. В дома на Стефан Караиванов, родственик на Левски, се пазят спомени за укриването му по онова време.

В студената февруарска сутрин разговорът неизбежно се насочи към времето в деня на трагичните събития преди 153 години. По думите на Стефан Караиванов тогава студът е бил дори по-суров, а обстоятелствата – изключително тежки и мрачни, неподходящи за подобни драматични събития – както тогава, така и днес.

Той подчерта, че домът е бил устроен с мисъл за конспиративност – с вътрешни връзки между помещенията, скривалища и възможности за бързо напускане на къщата през двора или към външен изход.

„Цялата къща е много така оформена, интересно. Със цел конспирация и бягство. От всяка стая към всяка стая има врата. Т.е. отвсякъде можеш да излезеш да се озовеш на билото на двора или на друго място. Тук специално, където сме ние, има скривалища горе, което е на тавана. Но специално оттук се продължава към мазето, има стъпала надолу. Слизаш там и и има стъпала за извън къщата. Т.е. като слезеш долу, не можеш веднага да избягаш по тези стъпала и да отидеш зад къщата, където на времето е било само гора.“

По думите на Караиванов Левски често е отсядал в тази къща.

„Точна бройка не може да кажем, но много често. Тази къща е била за такива по-тайни конспирации, да могат да се съберат по-на спокойствие.“

Проявите, посветени на 153 години от гибелта на Апостола, продължават през целия ден.

