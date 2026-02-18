Заради разрушен път: Жители на два варненски квартала излязоха на протест

Жители на кварталите “Траката” и “Свети Никола” във Варна излязоха на протест. Причината за недоволството на хората са разрушените пътни настилки пред домовете им след реализиране на проект за изграждане на ВиК инфраструктура.

В кв. "Траката", ул."11-та" е в окаяно състояние - кал, дупки, локви и пропаднали участъци на определени места. След всеки дъжд преминаването е изпитание, както за автомобилите, така и за пешеходците. В квартала има и други улици, които са в подобно състояние, дори и в по-лошо, след намесата на ВиК-Варна.

„Нашата прекрасна курортна зона пострада най-вече заради ремонтните дейности на ВиК. Под асфалта има не повече от 10 сантиметра настилка, всичко друго е пръст. При всеки дъжд тя сляга и асфалтът изчезва. Това ли е качествен ремонт за милиони евро?“, заяви един от организаторите на протеста Делян Костадинов.

Жителите твърдят, че проблемът е повсеместен и засяга и други улици в района, включително в квартал "Св. Никола". По думите им тежкотоварни автомобили трудно влизат в квартала, а сметосъбиращи фирми дори са отказвали достъп заради невъзможност да преминат.

От ВиК – Варна посочват в писмена позиция, че нарушената инфраструктура не е възстановена с необходимото качество и няма да бъде приета от възложителя. На изпълнителите са издадени предписания за отстраняване на дефектите, а плащанията по договора са задържани до изпълнение на изискванията.

Въпреки проведена среща в Община Варна, жителите казват, че засега получават само обещания. Протестът им започва на кръговото кръстовище на главния път Варна – Златни пясъци, в района под местност „Траката“. Хората настояват за спешно и качествено възстановяване на улиците преди нови валежи да задълбочат проблема.

