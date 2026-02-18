Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха неучебен ден за учениците

Поради влошената метеорологична обстановка и интензивните валежи от дъжд, няколко села на територията на община Поморие нямат електрическо захранване. Екипи на EVN вече работят и поетапно възстановяват електричеството. От Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ разчистват паднали поради силните пориви на вятъра клони. Общинската междуселищна пътна мрежа е обработена с цел проходимост при зимни условия.

Издадена е заповед за неучебен ден днес в училищата в Дъбник, Габерово, Горица, Порой, Гълъбец, Страцин и Бата.

Локални наводнения има край кръговото кръстовище за Каблешково и Поморие. В околностите има множество наводнени участъци, като водата идва от полетата.