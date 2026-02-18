Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, без достъп са три села

Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, има откъснати населени места.

Заради обилния снеговалеж и силния вятър към момента без достъп са селата Мугла, Гела и Солища.

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите "Рожен" и "Превала", и по път III-866 Девин - Михалково и път II-37 Батак - Доспат поради снеговалеж и снегопочистване.

В областта вали слаб сняг по високите места, духа силен вятър със снегонавяване. Пътните настилки са мокри и заснежени, обработват се. Машините на терен са 18.