След взрив на газова бутилка: Двама души са с тежки изгаряния

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стоян Радев
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Пожар и последвал взрив, причинени от неизправна газова бутилка, нанесоха сериозни щети на къща в сливенското село Глушник. При инцидента е пострадало семейство, което е транспортирано за лечение до Пловдив, а домът им е напълно унищожен.

По първоначална информация пожарът е възникнал в къщата, след опит за работа с газова бутилка в кухнята. Впоследствие в гаража, разположен на около 20 метра от сградата, е последвал взрив. Според огледа, неизползвана бутилка е продължила да изпуска газ, който е достигнал взривоопасна концентрация и се е възпламенил.

Гл. инспектор Росен Георгиев, Началник РСБПЗН - Сливен: "Механизмът на пожара е, собственикът - това, което успяхме да разговаряме преди да бъде транспортиран с медицинския хеликоптер в клиниката по изгаряне в Пловдив, ни съобщи, че се е опитал да си приготви кафе. Но не е успял да приведе бутилката с газ, да я пусне. И е решил да я смени с друга бутилка, която е била в гаража. Там също се е опитал да пробва да приведе бутилката в действие. Не е успял, или по-точно е направил някакви опити. И е взел другата бутилка. Която обаче, редуцир-вентила, може би не е успял да го вкара докрай. Или не е съответствал точно. И след като е запалил котлона, се е получил локално горене вътре в самия обем на кухнята. И са започнали да горят всички мебели вътре в кухнята. И са обгорели той и съпругата му. Като в същото време, са се помъчили да гасят пожара и не са успели."

Взривът е бил толкова силен, че е събудил жителите на селото около 4:15 часа сутринта. Сред първите на място е бил кметът на селото Димитър Петков.

„Взривът беше толкова мощен, че както спяхме, леглата се разтърсиха. Скочихме веднага. Бях един от първите, които дойдохме. Пожарът беше огромен, къщата гореше“, разказа той.

По думите му пламъците са се издигали на около 10 метра над къщата, а основната задача на хората, притекли се на помощ, е била да изведат пострадалите на безопасно място.

„Хората викаха за помощ и плачеха. Първата ни задача беше да ги изведем на безопасно място. Нямаше как да гасим пожара – беше огромен“, допълни кметът.

Гаражът е разрушен до основи, а къщата е напълно унищожена.

„Всичко е унищожено в къщата. Цялата покъщнина, електроуреди – нямат най-вероятно и дрехи да сложат на гърба си“, каза още Димитър Петков.

При взрива са нанесени щети и на сградата на детската градина в селото – компрометиран е коминът и има поражения по мазилката. Занятията са временно преустановени до отстраняване на щетите.

Кметът отправи и апел за подкрепа към пострадалото семейство:

„Ще използвам вашата телевизия да призова - който може, с каквото може да помогне. Тези хора нямат нищо вече. Целият им живот, граден с години, за един миг беше унищожен“, заяви той.

По думите му местната общност ще организира разчистването, а всеки, който желае да помогне с материали или техника за възстановяването на дома, може да се свърже с кметството на село Глушник.

Пострадалите остават под лекарско наблюдение, а причините за инцидента се изясняват.

Вижте прякото включване на Стоян Радев

#изгаряния #газова бутилка #Сливен #трагедия

