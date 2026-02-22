БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Олимпийските игри завършват със спектакъл в Арена ди Верона

гледайте пряко арена верона церемонията закриване зимните олимпийски игри неделя бнт
Легендарната Арена ди Верона се подготвя за големия финал на Зимни олимпийски игри Милано–Кортина 2026. Древният римски амфитеатър, който е на повече от 2000 години, за първи път ще бъде сцена на олимпийска церемония от такъв мащаб.

Церемонията по закриването ще съчетае музика, светлини и спортни емоции, за да отбележи края на Игрите и да отдаде почит на всички спортисти. Мястото обещава впечатляваща атмосфера, в която историята среща модерното шоу.

Финалът ще сложи точка на олимпийските състезания и ще предаде символично щафетата към следващите домакини.

