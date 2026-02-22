Олимпийските игри завършват със спектакъл в Арена ди Верона

Легендарната Арена ди Верона се подготвя за големия финал на Зимни олимпийски игри Милано–Кортина 2026. Древният римски амфитеатър, който е на повече от 2000 години, за първи път ще бъде сцена на олимпийска церемония от такъв мащаб.

Церемонията по закриването ще съчетае музика, светлини и спортни емоции, за да отбележи края на Игрите и да отдаде почит на всички спортисти. Мястото обещава впечатляваща атмосфера, в която историята среща модерното шоу.

Финалът ще сложи точка на олимпийските състезания и ще предаде символично щафетата към следващите домакини.