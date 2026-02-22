БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Арена ди Верона" в очакване на финалния акорд на Игрите

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:27 мин.
Спорт
Запази

Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри в неделя от 21:30 ч. по БНТ 1 и БНТ 3

гледайте пряко арена верона церемонията закриване зимните олимпийски игри неделя бнт
Слушай новината

Ако церемонията по откриването на Игрите в Милано/Кортина се разигра главно на емблематичния стадион „Сан Сиро“, церемонията по закриването в неделя, 22 февруари, ще се проведе на малко по-различно място, не съвсем свързано със спорта.

"Арена ди Верона" ще предложи величествена обстановка за финал на италианското приключение и ще отдаде почит към богатото наследство на страната, свързвайки славното минало с настоящето и бъдещето на олимпийското движение.

Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри в неделя по БНТ

Инвестиции за 20 млн евро

Идеята за провеждане на церемонията беше включена в документацията по кандидатстване за домакинството на Игрите. Изключителното е, че за първи път в историята тя ще се проведе в обект от световното наследство на ЮНЕСКО. А какво може да бъде по-италианско от един от най-мощните символи на Римската империя? Това пропита с история място, построено преди 2000 години, е третият по големина запазен амфитеатър в Европа.

"Арена ди Верона" е хилядолетен паметник, построен от древните римляни специално за домакинство на Игрите по онова време. В същото време, то е изключително оживено и в крак с времето място, което всяко лято се превръща в най-голямата опера на открито в света, посрещайки над 10 000 зрители всяка вечер. Тази уникална връзка между миналото и настоящето, между свещения характер на арената и енергията на живите изпълнения, е превърнала Арената в международно признат символ на историческото и културно наследство.

За организаторите факта, че операта, музиката и театърът ще бъдат част от олимпийска церемония е сбъдната мечта.

Двадесет милиона евро са инвестирани за модернизиране на обекта, особено по отношение на неговата достъпност. Инсталирани са рампи, както и пешеходни пътеки и асансьор, за улеснение на хората с ограничена мобилност. Около арената са оформени и пешеходни и велосипедни алеи с цел по-лесен достъп от жп гарата.

„Несравним“ медиен обхват и висока посещаемост на туристи от цял свят

Най-посещаваният паметник във Верона не само привлича туристи. Всяко лято той се превръща в уникална сцена, където певци, музиканти и танцьори се изявяват на открито в продължение на три месеца. Оперният фестивал привлича над 400 000 зрители през 2025 г. Забележителен факт и от гледна точка на гостите от чужбина - 61% от общия им брой.

Хора от 130 националности са сред посетителите, сред тях има такива от Корея, а за първи път миналата година на събития са присъствали и жители на Гана и Зимбабве. Това е огромна реклама за операта, но и за Верона и нейната Арена, които по този начин са поставени в светлината на прожекторите. Забележителен е и интересът от страна на млади хора, на фона на средна възраст на публиката 49,9 години. Публикуваните в TikTok, Youtube, Meta клипове са достигнали до 190 милиона зрители.

Медийният обхват по закриване на Олимпийските и откриването на Паралимпийските игри във Верона е уникален и несравним, подчертават от ръководството на "Арена ди Верона". И уверяват, че те ще предложат безпрецедентна глобална видимост, засилвайки имиджа на Верона като град на културата, музиката и големи международни събития. От друга страна, събитията ще допринесат за генерирането на положителни странични ефекти и за туризма, местната икономика и културния сектор, обединявайки ролата на Арената като забележителност не само в артистично, но и в социално отношение. Остава само да се насладим на шоуто.

Време е красотата да влезе действие! Както обещаха любезните домакини.

Свързани статии:

Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри по БНТ
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри по БНТ
Италианското олимпийско приключение ще завърши с грандиозен...
Чете се за: 00:30 мин.
#церемония по закриване на Олимпийските игри в Милано/Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026 #Арена ди Верона

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Областите Кърджали и Велико Търново са под денонощно наблюдение заради преливане на водоеми
2
Областите Кърджали и Велико Търново са под денонощно наблюдение...
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на река Соколица
3
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на...
Шоу за публиката и красота за душата - какво да очакваме от гала концерта по фигурно пързаляне
4
Шоу за публиката и красота за душата - какво да очакваме от гала...
Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани
5
Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в украинския град Лвов
6
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
3
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
6
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София

Още от: Зимни

МОК: Игрите в Милано/Кортина надминаха очакванията
МОК: Игрите в Милано/Кортина надминаха очакванията
Швеция победи Швейцария на финала на турнира по кърлинг за жени Швеция победи Швейцария на финала на турнира по кърлинг за жени
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът на Международния съюз по биатлон Оле Далин бе удостоен с Олимпийския орден от МОК Президентът на Международния съюз по биатлон Оле Далин бе удостоен с Олимпийския орден от МОК
Чете се за: 02:40 мин.
Продадени са 1,3 милиона билета за Олимпийските игри в Милано/Кортина Продадени са 1,3 милиона билета за Олимпийските игри в Милано/Кортина
Чете се за: 01:22 мин.
Гледайте финала в хокейния турнир при мъжете по БНТ 1 Гледайте финала в хокейния турнир при мъжете по БНТ 1
Чете се за: 00:37 мин.
Германия стигна до двойна победа в олимпийската надпревара по бобслей за четворки Германия стигна до двойна победа в олимпийската надпревара по бобслей за четворки
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

"Арена ди Верона" в очакване на финалния акорд на Игрите
"Арена ди Верона" в очакване на финалния акорд на Игрите
Чете се за: 04:27 мин.
Спорт
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ) 16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
След обилните валежи: Залети пътища и имоти в различни населени места на Хасковска област След обилните валежи: Залети пътища и имоти в различни населени места на Хасковска област
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в...
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Дания отхвърли инициативата на Тръмп да изпрати кораб-болница в...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Сирни Заговезни е! – искаме и даваме прошка
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ