Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри в неделя по БНТ

След 17 дни, изпълнени с емоции, след напрегнати битки и състезания, много радости и сълзи, е време спортистите да си вземат довиждане с 25-те Зимни олимпийски игри.

Италия ще предложи на света за финал на олимпийското си приключение грандиозен спектакъл от едно от най-емблематичните места на Апенините – "Арена ди Верона".

Гледайте церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри в неделя, 22 февруари от 21:30 ч. по БНТ 1 и БНТ 3!