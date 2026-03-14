10 години Vitosha X Lines: Над 50 фрийрайдъри превзеха склоновете на Витоша

Юбилейното 10-о издание на фрийрайд състезанието Vitosha X Lines превърна днешния ден в истински празник на екстремните спортове. Над 50 състезатели от всички възрасти премериха сили в районите на „Витошко лале 2“ и „Лавината“, демонстрирайки технично каране и атрактивни скокове в дълбокия сняг. Големият акцент на събитието за поредна година бяха най-младите таланти – деца и младежи, които показаха, че бъдещето на фрийрайда в България е в сигурни ръце.

При най-малките до 10 г. триумфира Ян Николов, а при по-гоемите до 14 години първи Стилян Арсенов, а при момичетата Ема Мадина. При сноубордистите в същата категория първото място грабна Никола Стойков. В кралската категория при мъжете в дисциплината ски победата извоюва Иван Запрянов, който впечатли журито с най-висок резултат от 81.33 точки.

При жените (ски) най-добра линия избра Ивамина Балтова, а в дисциплината сноуборд златните отличия отидоха съответно при Тодор Петров (мъже) и Марина Томева (жени). Победителите бяха оценявани по петте критерия на Световните фрийрайд серии, а отличните условия в планината позволиха на всички участници да разгърнат пълния си потенциал пред погледите на стотици зрители под лифта.