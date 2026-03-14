Лиза Витоци спечели преследването в Отепя, Лора Христова завърши 36-а

Италианката Лиза Витоци спечели преследването на 10 километра от Световната купа по биатлон в естонския зимен център Отепя. Тя допусна две грешки в стрелбата и финишира с време 33:33.7 минути.

Витоци стартира втора след французойката Жулия Симон, като двете водеха оспорвана битка до средата на дистанцията. В последствие обаче италианката увеличи темпото и се откъсна, за да стигне до убедителен успех.

Втора завърши Суви Минкинен от Финландия, която остана на 26.2 секунди зад победителката с една грешка при стрелбата. Третото място зае французойката Лу Жанмоно, финиширала само 0.7 секунди след Минкинен. В челната петица попаднаха още Жюстин Бреза-Буше и Осеан Мишелон.

Българката Лора Христова приключи състезанието на 36-а позиция, на 4:11.3 минути след победителката. Тя започна силно надпреварата, след като стартира от 21-во място и се придвижи напред след безгрешни първи две стрелби. Това ѝ позволи да се изкачи до седмото място във временното класиране.

След средата на дистанцията обаче Христова допусна три грешки на третата стрелба, което я свали до 23-а позиция. На последния рубеж българката направи още три пропуска и в крайна сметка финишира 36-а.

В генералното класиране за Световната купа Христова заема 46-о място с 93 точки. Лидер е Лу Жанмоно с 1009 точки, следвана от Суви Минкинен с 808 и Ана Магнусон от Швеция със 739. Победителката в днешния старт Лиза Витоци се изкачи до петата позиция със 720 точки.